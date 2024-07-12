Будут ли уменьшать прожиточный минимум

Прожиточный минимум, от которого зависит размер социальных выплат в Украине, повышаться не будет. Но уменьшаться он также не будет. Об этом заявила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Откровенно скажу, что сейчас мы "заморозили" прожиточный минимум, хотя он является недостаточным по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно.

Жолнович также отметила, что сокращение соцвыплат не планируется. Впрочем, повышать их размер будут тоже не слишком.

Интересно! По словам Жолнович, сейчас министерство сотрудничает со Всемирным банком, чтобы на 2025 год увеличить размер соцпомощи малообеспеченным.

На каком уровне останутся соцвыплаты

Согласно Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, минимальная зарплата останется на уровне 2024 года и составит 8 000 гривен.

Соответственно прожиточный минимум на одного человека тоже будет на уровне 2024 года: