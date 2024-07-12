Чи будуть зменшувати прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, підвищуватися не буде. Але зменшуватися він також не буде. Про це заявила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо.

Жолнович також наголосила, що скорочення соцвиплат не планується. Втім, підвищувати їх розмір будуть теж не надто.

Цікаво! За словами Жолнович, нині міністерство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим.

На якому рівні залишаться соцвиплати

Згідно із Бюджетною декларацією на 2025 – 2027 роки, мінімальна зарплата залишиться на рівні 2024 року та складатиме 8 000 гривень.

Відповідно прожитковий мінімум на одну особу теж буде на рівні 2024 року: