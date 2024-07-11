Догляд за пенсіонером: зарахування до страхового стажу

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо застрахована особа протягом частини місяця підлягала обов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі обов'язкового державного пенсійного страхування, цей період зараховується до стажу як повний місяць

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Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", обов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають такі категорії громадян:

один із непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників;

один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично доглядають за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року.

Зауважте! Це означає, що догляд за особою з інвалідністю І групи або за пенсіонером може бути врахований до страхового стажу, якщо дотримано умови щодо сплати мінімального страхового внеску.