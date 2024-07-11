Уход за пенсионером: зачисление в страховой стаж

Страховой стаж исчисляется в месяцах. Если застрахованное лицо в течение части месяца подлежало обязательному государственному пенсионному страхованию или принимало добровольное участие в системе обязательного государственного пенсионного страхования, этот период засчитывается в стаж как полный месяц

Читайте также Как украинцы могут получить пенсию в Польше

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обязательному государственному пенсионному страхованию подлежат следующие категории граждан:

один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;

один из приемных родителей, родителей-воспитателей, которые фактически ухаживают за ребенком с инвалидностью, тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность;

неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, которое достигло пенсионного возраста.

Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одно лицо в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года.

Обратите внимание! Это означает, что уход за лицом с инвалидностью I группы или за пенсионером может быть учтен в страховой стаж, если соблюдены условия по уплате минимального страхового взноса.