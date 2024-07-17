Яка нині зарплата помічників нардепів

До підвищення помічники народних депутатів отримували 88,4 тисячі гривень щомісяця. Втім, після підвищення їхня заробітна плата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць. Це дорівнює 43,8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2024 року.

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У пояснювальній записці до законопроєкту про підняття заробітної плати помічникам нардепів зазначається, що їх нинішній рівень зарплати підриває стійкість системи підтримки законотворчості, а отже потребує підвищення. Крім того, таким чином ускладнюється забезпечення депутатами винагороди для своїх помічників.

Цікаво! У законопроєкті зазначено, що підвищення заробітної плати помічників не вплине на державний бюджет України та фінансування Верховної Ради у 2024 році. Кошти на це підвищення пропонується взяти з "зекономлених видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів та їх помічників-консультантів".