Чи зараховують до пенсії в Україні радянський стаж

Чимало українців мають радянський трудовий стаж. Чи зараховують його при виході на пенсію та як його можна підтвердити, читайте далі.

Що буде із радянським стажем при виході на пенсію

Радянський трудовий стаж можна зарахувати до страхового, а в окремих випадках навіть до пільгового. Але головна умова, що людина не повинна отримувати пенсію з іншої країни за той самий період, розповідає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Якщо це справді так, стаж не вважається умовним, а рахується як повноцінний. Це може позитивно вплинути на розмір вашої пенсії.

Цікаво! Якщо ви офіційно працювали на українському підприємстві, але були у відрядженні чи на вахті в інших республіках СРСР, то цей стаж теж зараховується. Його не вважають іноземним, тож додаткові довідки не потрібні.

Що потрібно зробити, аби зарахували радянський стаж

Якщо ви працювали, наприклад, у Казахстані до 1992 року, то обовʼязково вкажіть це при оформленні пенсії. Також додайте довідку з Пенсійного фонду цієї країни про те, що не отримуєте там виплат.

А у випадку, якщо дістати довідку неможливо, то у такому разі напишіть про це заяву в ПФУ. Україна офіційно звернеться до іншої держави з відповідним запитом.