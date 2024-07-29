Платіжки меншими не будуть: скільки доведеться заплатити за світло в липні

Попри тривалі відключення електроенергії у липні, суми в платіжках за комунальні послуги для українців не зменшаться. Навіть попри 12-годинні відключення, платіжки подекуди зростуть.

Чому платіжки можуть зрости

За словами енергетиків, для такого парадокса є кілька причин. По-перше, з червня тариф на електроенергію зріс до 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.

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Тому вже другий місяць поспіль українцям доводиться платити за електрику за новою, вищою ціною.

Крім того, в обленерго зазначають, що попри тривалі відключення електроенергії, обсяги споживання не зменшилися.

Якщо раніше більшість українців запускали пральні машини ввечері, то тепер роблять це, коли є електрика. Аналогічна ситуація з іншими побутовими приладами: пилососом, електроплитою, електрочайником, телевізором, нагрівальним бойлером тощо.

Тобто споживачі використовують прилади в колишньому обсязі, але в години, коли є електроенергія.

Зменшити суми в платіжках можна, дотримуючись простих правил:

вимикати прилади з розеток, коли вони не використовуються;

користуватися енергоефективною технікою;

замінити старі лампочки на LED-лампи.

Водночас графіки погодинних відключень запроваджуються для стабілізації енергосистеми та зменшення навантаження на неї.