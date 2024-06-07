Через це ви можете не отримати пенсію: чому пенсіонерам треба перевірити свої рахунки

Рахунок для отримання пенсії має відповідати певним вимогам. Якщо їх недотримано, пенсіонер може не отримати пенсійні виплати.

Яким має бути рахунок

Для отримання пенсії, пенсіонер зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок у банку. При цьому, у обраної фінансової установи мають бути відповідні повноваження.

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Також важливими вимогами для такого рахунку є:

рахунок на який надходять пенсійні виплати має бути активний;

вказаний рахунок відкривається окремо, саме для зарахування соціальних виплат.

Що потрібно знати про цей рахунок

Пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, можуть отримувати пенсію виключно через Ощадбанк.

Номер такого рахунку – IBAN складається з 29 символів. Його можна дізнатись у банку або ж у мобільному додатку фінансової установи.

Якщо особа здійснила будь-які зміни, відносно рахунку, вона зобов'язана повідомити про це Пенсійний фонд. Таким чином, пенсія продовжить надходити громадянину уже на нові реквізити без будь-яких затримок.

Як можна повідомити про зміни:

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.