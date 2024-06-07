Через це ви можете не отримати пенсію: чому пенсіонерам треба перевірити свої рахунки
Джерело:ПФУ
Рахунок для отримання пенсії має відповідати певним вимогам. Якщо їх недотримано, пенсіонер може не отримати пенсійні виплати.
Яким має бути рахунок
Для отримання пенсії, пенсіонер зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок у банку. При цьому, у обраної фінансової установи мають бути відповідні повноваження.
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Також важливими вимогами для такого рахунку є:
- рахунок на який надходять пенсійні виплати має бути активний;
- вказаний рахунок відкривається окремо, саме для зарахування соціальних виплат.
Що потрібно знати про цей рахунок
Номер такого рахунку – IBAN складається з 29 символів. Його можна дізнатись у банку або ж у мобільному додатку фінансової установи.
Якщо особа здійснила будь-які зміни, відносно рахунку, вона зобов'язана повідомити про це Пенсійний фонд. Таким чином, пенсія продовжить надходити громадянину уже на нові реквізити без будь-яких затримок.
Як можна повідомити про зміни:
- у відділенні ПФУ;
- у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.