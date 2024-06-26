Зріс на 6,5%: як змінився реальний ВВП України

У першому кварталі цього року реальний ВВП України зріс на 6,5%. Ще на 1,2% більший показник ніж у попередньому кварталі.

Реальний ВВП України

У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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Зростання реального ВВП у поточному кварталі було зафіксовано на рівні 1,2% з урахуванням сезонного фактору порівняно з попереднім кварталом.

У першому кварталі 2023 року реальний ВВП знизився на 10,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Однак у наступних кварталах економіка демонструвала ознаки відновлення:

у другому кварталі – ВВП зріс на 19,2%;

у третьому – на 9,6%;

у четвертому – на 4,7%.

Найвищі зарплати в Україні

Реальний ВВП – ВВП, скоригований на інфляцію, вимірюється з використанням цін певного базового року. Базовий рік обирається відповідним статистичним органом незалежно. Розрахунок реального ВВП передбачає ділення номінального ВВП на індекс цін, що забезпечує більш точне відображення реального зростання та продуктивності економіки шляхом усунення впливу інфляції.

Найвищий рівень зарплати чиновники наразі мають: