Реальный ВВП Украины

В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Рост реального ВВП в текущем квартале был зафиксирован на уровне 1,2% с учетом сезонного фактора по сравнению с предыдущим кварталом.

В первом квартале 2023 года реальный ВВП снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Однако в последующих кварталах экономика демонстрировала признаки восстановления:

  • во втором квартале – ВВП вырос на 19,2%;
  • в третьем – на 9,6%;
  • в четвертом – на 4,7%.

Самые высокие зарплаты в Украине

Самый высокий уровень зарплаты чиновники сейчас имеют:

  • Работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ): их средний доход – 89,7 тысячи гривен в месяц.
  • На втором месте – Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 88,3 тысячи гривен.
  • Тройку с самым высоким доходом чиновников замыкает Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета с заработком 72,4 тысячи гривен.