Реальный ВВП Украины
В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Рост реального ВВП в текущем квартале был зафиксирован на уровне 1,2% с учетом сезонного фактора по сравнению с предыдущим кварталом.
В первом квартале 2023 года реальный ВВП снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Однако в последующих кварталах экономика демонстрировала признаки восстановления:
- во втором квартале – ВВП вырос на 19,2%;
- в третьем – на 9,6%;
- в четвертом – на 4,7%.
Самые высокие зарплаты в Украине
Самый высокий уровень зарплаты чиновники сейчас имеют:
- Работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ): их средний доход – 89,7 тысячи гривен в месяц.
- На втором месте – Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 88,3 тысячи гривен.
- Тройку с самым высоким доходом чиновников замыкает Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета с заработком 72,4 тысячи гривен.