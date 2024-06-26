Реальний ВВП України
У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
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Зростання реального ВВП у поточному кварталі було зафіксовано на рівні 1,2% з урахуванням сезонного фактору порівняно з попереднім кварталом.
У першому кварталі 2023 року реальний ВВП знизився на 10,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Однак у наступних кварталах економіка демонструвала ознаки відновлення:
- у другому кварталі – ВВП зріс на 19,2%;
- у третьому – на 9,6%;
- у четвертому – на 4,7%.
Найвищі зарплати в Україні
Найвищий рівень зарплати чиновники наразі мають:
- Працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): їхній середній дохід – 89,7 тисячі гривень на місяць.
- На другому місці – Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 88,3 тисячі гривень.
- Трійку з найвищим доходом чиновників замикає Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради із заробітком 72,4 тисячі гривень.