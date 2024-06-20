Нерівність у виплаті: які проблеми вирішить пенсійна реформа
Мінсоцполітики працює над розробкою нової пенсійної реформи для українців. Вона має на меті вирішити низку проблем, зокрема і з не рівною оплатою.
Що має вирішити пенсійна реформа
Дарина Марчак пояснила для 24 Каналу, що реформа має вирішити більшість проблем з виплатою пенсій.
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У нас є ситуація, коли люди відчувають, що поточна пенсійна система недостатньо справедлива, непрозора і незрозуміла. Згідно дослідження Київської школи економіки, 45% пенсіонерів не знають, як розраховувалась їх пенсія. Тобто пересічний українець не розуміє логіку нарахування пенсії.
Проблеми, які вирішить реформа:
- Пенсійна система буде прозорою. Кожна людина, яка сьогодні сплачує внески, може зайти на сайт ПФУ чи відкрити додаток і побачити розмір своєї майбутньої пенсії. Чим більший внесок ЄСВ, тим більша пенсія.
- Не буде потреби в існуванні 160 "дотяжок" і надбавок. Вони були запроваджені як кризові інструменти в різні роки, коли уряд розумів, що у певної категорії осіб недопустимо низькі пенсії і їх треба підтягнути до мінімального рівня.
Структура виплат стане зрозумілою і складатиметься з двох факторів:
- соціальної частини пенсії, або державної гарантії, яка дається кожному, хто має мінімальний страховий стаж — це мінімальна гарантія і захист від ризику бідності;
- страхової частини пенсії, яка буде обраховуватись максимально просто — кількість щомісячно сплачених внесків помножена на вартість балу (одиниця стажу і сплачених внесків, що матиме однаковий для всіх еквівалент у гривні та щорічно індексуватиметься залежно від стану економіки).
Ми сподіваємось, що наслідком реформи стане зростання пенсії у значної кількості громадян, які сьогодні мають знецінені пенсії через неефективність законодавства та існуючих формул обрахунку. Ми повернемо втрачену вартість розмірів пенсій і громадяни відчують, що держава про них дбає. Люди з рівними умовами, які в різний час виходитимуть на пенсію, отримуватимуть однаковий розмір пенсії. Таким чином у людей з'явиться відчуття справедливості, і у всіх нас питання пенсії перестане боліти,
– додала вона.
Надбавки за віком
Пенсіонери, які дожили до певного віку мають право на вікові надбавки до пенсії. Їх щомісячно виплачують у такому розмірі:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- Від 75 до 79 років – 456 гривень;
- Від 80 років – 570 гривень.