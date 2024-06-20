Что должна решить пенсионная реформа

Дарья Марчак объяснила для 24 Канала, что реформа должна решить большинство проблем с выплатой пенсий.

Читайте также У некоторых украинцев пенсия выросла более чем на 4 тысячи гривен

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины У нас есть ситуация, когда люди чувствуют, что текущая пенсионная система недостаточно справедливая, непрозрачная и непонятная. Согласно исследованию Киевской школы экономики, 45% пенсионеров не знают, как рассчитывалась их пенсия. То есть рядовой украинец не понимает логику начисления пенсии.

Проблемы, которые решит реформа:

Пенсионная система будет прозрачной. Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия.

Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия. Не будет необходимости в существовании 160 "дотяжек" и надбавок. Они были введены как кризисные инструменты в разные годы, когда правительство понимало, что у определенной категории лиц недопустимо низкие пенсии и их надо подтянуть до минимального уровня.

Структура выплат станет понятной и будет состоять из двух факторов:

социальной части пенсии, или государственной гарантии, которая дается каждому, кто имеет минимальный страховой стаж – это минимальная гарантия и защита от риска бедности;

страховой части пенсии, которая будет рассчитываться максимально просто – количество ежемесячно уплаченных взносов умноженное на стоимость балла (единица стажа и уплаченных взносов, что будет иметь одинаковый для всех эквивалент в гривне и ежегодно индексироваться в зависимости от состояния экономики).

Мы надеемся, что следствием реформы станет рост пенсии у значительного количества граждан, которые сегодня имеют обесцененные пенсии из-за неэффективности законодательства и существующих формул расчета. Мы вернем утраченную стоимость размеров пенсий и граждане почувствуют, что государство о них заботится. Люди с равными условиями, которые в разное время будут выходить на пенсию, будут получать одинаковый размер пенсии. Таким образом у людей появится ощущение справедливости, и у всех нас вопрос пенсии перестанет болеть,

– добавила она.

Надбавки по возрасту

Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на возрастные надбавки к пенсии. Их ежемесячно выплачивают в таком размере:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

От 75 до 79 лет – 456 гривен;

От 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Такая надбавка не суммируется, она лишь увеличивается со временем.