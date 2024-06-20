Що має вирішити пенсійна реформа

Дарина Марчак пояснила для 24 Каналу, що реформа має вирішити більшість проблем з виплатою пенсій.

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Дарина Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України У нас є ситуація, коли люди відчувають, що поточна пенсійна система недостатньо справедлива, непрозора і незрозуміла. Згідно дослідження Київської школи економіки, 45% пенсіонерів не знають, як розраховувалась їх пенсія. Тобто пересічний українець не розуміє логіку нарахування пенсії.

Проблеми, які вирішить реформа:

Пенсійна система буде прозорою. Кожна людина, яка сьогодні сплачує внески, може зайти на сайт ПФУ чи відкрити додаток і побачити розмір своєї майбутньої пенсії. Чим більший внесок ЄСВ, тим більша пенсія.

Кожна людина, яка сьогодні сплачує внески, може зайти на сайт ПФУ чи відкрити додаток і побачити розмір своєї майбутньої пенсії. Чим більший внесок ЄСВ, тим більша пенсія. Не буде потреби в існуванні 160 "дотяжок" і надбавок. Вони були запроваджені як кризові інструменти в різні роки, коли уряд розумів, що у певної категорії осіб недопустимо низькі пенсії і їх треба підтягнути до мінімального рівня.

Структура виплат стане зрозумілою і складатиметься з двох факторів:

соціальної частини пенсії, або державної гарантії, яка дається кожному, хто має мінімальний страховий стаж — це мінімальна гарантія і захист від ризику бідності;

страхової частини пенсії, яка буде обраховуватись максимально просто — кількість щомісячно сплачених внесків помножена на вартість балу (одиниця стажу і сплачених внесків, що матиме однаковий для всіх еквівалент у гривні та щорічно індексуватиметься залежно від стану економіки).

Ми сподіваємось, що наслідком реформи стане зростання пенсії у значної кількості громадян, які сьогодні мають знецінені пенсії через неефективність законодавства та існуючих формул обрахунку. Ми повернемо втрачену вартість розмірів пенсій і громадяни відчують, що держава про них дбає. Люди з рівними умовами, які в різний час виходитимуть на пенсію, отримуватимуть однаковий розмір пенсії. Таким чином у людей з'явиться відчуття справедливості, і у всіх нас питання пенсії перестане боліти,

– додала вона.

Надбавки за віком

Пенсіонери, які дожили до певного віку мають право на вікові надбавки до пенсії. Їх щомісячно виплачують у такому розмірі:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень;

Від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Така надбавка не сумується, вона лише збільшується з часом.