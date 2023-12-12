Україна буде утримуватись від нарахування нових спецпенсій та пільг: як на це впливає МВФ

Пенсійна система в Україні буде реформуватися. У 2024 році український уряд готує масштабні зміни для механізму нарахування пенсій.

Про що свідчить нове рішення уряду

У листі до керівництва МВФ український уряд висловив намір не запроваджувати нові пільги та спецпенсії. Також у цьому зверненні йдеться про те, що пенсійний вік знижуватися не буде.

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Відповідно до цього документу, уряд планує реформацію пенсійної системи. Щобільше, готується можливість впровадження її другого рівня, коли для цього будуть сприятливі умови.

Варто зазначити й те, що відбуватиметься розгляд правок до законодавства, які мають збільшити пенсійні витрати. Безумовно увесь цей процес буде супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної стійкості.

Варто зазначити, що оновлений Меморандум із МВФ уже підписали:

президент України Володимир Зеленський;

міністр фінансів Сергій Марченко;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

голова НБУ Андрій Пишний.

Які пенсії отримують українці зараз

Середній розмір пенсії в Україні зараз складає 5 350 гривень. Найменші виплати – до 2 000 гривень мають 0,6% громадян, найбільші – понад 10 000 гривень отримують 10,4%. Які пенсії отримують інші: