Заборона на експорт зернових культур із Росії та Білорусі: яке рішення прийняли у Латвії

З початку повномасштабного вторгнення, країни Прибалтики активно підтримують Україну. Зокрема Латвія проводить політику дерусифікації.

На що вплине рішення Латвії

Під час спільної пресконференції прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня, міністр землеробства Армандс Краузе та голова фракції "Прогресивні" у сеймі республіки Андріс Шуваєв оголосили про заборону ввезення агропродукції з території Росії. Білорусь, як союзник Кремля, також підпадатиме під санкції.

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Міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс зазначив, що транзит товару латвійською владою контролюватися не може. Тобто, якщо продукція лише везеться через територію країни, впливати на це неможливо. Ашераденс уточнив, що повна заборона транзиту суперечить діючим правилам ЄС.

Однак, латвійський міністр фінансів наголосив на посиленні контролю товарів, які потрапляють на території Латвії. Зокрема, буде перевірятися походження, якість та безпека продукції.

Як проходитимуть перевірки

Міністр Армандс Краузе пояснив, що важливим етапом перевірки вантажів буде визначення їхнього походження. Тобто, чи це товар, який їде з Росії або ж з окупованої частини України.

Зміни мають набрати чинності у лютому. Саме тоді буде підготовлений кінцевий варіант законопроєкту.

Латвійський уряд наголосив на тому, що російські компанії, які переправляють вкрадене українське зерно, не зможуть брати участь у програмах підтримки сільського господарства.