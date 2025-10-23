Не лише зброя: джерела в ЄС розповіли, на що Україна зможе витратити 140 мільярдів

Україна зможе закуповувати зброю не лише в країнах Європи, використовуючи репараційну позику. Таке рішення можуть ухвалити лідери ЄС до кінця року.

Цілком ймовірно, що вони виділять до 140 мільярдів євро позики, використовуючи заморожені російські активи. Про це 24 Каналу повідомив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

На що Україна зможе витрати позику?

Лідери Євросоюзу мають дійти політичної згоди щодо виділення репараційної позики Києву, залучаючи російські заморожені активи. Єдина країна, яка мала побоювання, була Бельгія. Саме вона зберігає більшу частку заморожених активів Росії у своїй установі Euroclear.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував витрачати виділені кошти не на відбудову України, а на закупівлю зброї. Тим часом Франція наполягає, що позика має покривати лише закупівлю європейського обладнання.

Високопоставлений дипломат ЄС, обізнаний із переговорами, зазначає, що Київ не має бути обмежений в цьому питанні.

Думаю, що для нас мета цього кредиту – допомогти Україні залишатися в боротьбі. Це і є мета. Саме тому ми створюємо цю дуже складну систему, цю складну архітектуру. Мета – утримати Україну в боротьбі,

– сказав він.

А також пояснив, що це означає необхідність полегшити навантаження на український бюджет і забезпечити Україну всією необхідною зброєю для ведення війни.

За його словами, в Євросоюзі вітатимуть рішення, якщо Україна зможе виробляти свою зброю і закуповувати європейську на ці кошти. Водночас Київ потребує і тієї зброї, яка відсутня в Євросоюзі.

На думку дипломата, якщо існує певна зброя, яку можна придбати лише у третіх країнах, але яка є життєво необхідною, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, наприклад, системи дальнього ураження, засоби протиповітряної оборони, тоді варто дати державі можливість купувати це в інших місцях. І, на превеликий жаль, Європа не може забезпечити все в короткі терміни.

Репараційна позика для України: коротко про головне