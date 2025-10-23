Не только оружие: источники в ЕС рассказали, на что Украина сможет потратить 140 миллиардов

Украина сможет закупать оружие не только в странах Европы, используя репарационный заем. Такое решение могут принять лидеры ЕС до конца года.

Вполне вероятно, что они выделят до 140 миллиардов евро займа, используя замороженные российские активы. Об этом 24 Каналу сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Смотрите также Премьер Швеции допустил, когда Украина сможет получить первые новейшие истребители Gripen

На что Украина сможет потратить заем?

Лидеры Евросоюза должны прийти к политическому согласию о выделении репарационного займа Киеву, привлекая российские замороженные активы. Единственная страна, которая имела опасения, была Бельгия. Именно она сохраняет большую долю замороженных активов России в своем учреждении Euroclear.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил тратить выделенные средства не на восстановление Украины, а на закупку оружия. Тем временем Франция настаивает, что заем должен покрывать только закупку европейского оборудования.

Высокопоставленный дипломат ЕС, осведомленный о переговорах, отмечает, что Киев не должен быть ограничен в этом вопросе.

Думаю, что для нас цель этого кредита – помочь Украине оставаться в борьбе. Это и есть цель. Именно поэтому мы создаем эту очень сложную систему, эту сложную архитектуру. Цель – удержать Украину в борьбе,

– сказал он.

А также объяснил, что это означает необходимость облегчить нагрузку на украинский бюджет и обеспечить Украину всем необходимым оружием для ведения войны.

По его словам, в Евросоюзе будут приветствовать решение, если Украина сможет производить свое оружие и закупать европейское на эти средства. В то же время Киев нуждается и в том оружии, которое отсутствует в Евросоюзе.

По мнению дипломата, если существует определенное оружие, которое можно приобрести только в третьих странах, но которое является жизненно необходимым, чтобы Украина могла продолжать борьбу, например, системы дальнего поражения, средства противовоздушной обороны, тогда стоит дать государству возможность покупать это в других местах. И, к большому сожалению, Европа не может обеспечить все в короткие сроки.

Репарационный заем для Украины: коротко о главном