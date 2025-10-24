Укр Рус
24 жовтня, 08:52
Бельгія заблокувала фінансову підтримку України: 140 мільярдів "зависли" в повітрі

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Лідери ЄС на саміті у Брюсселі не змогли погодити "репараційну позику" для України у розмірі 140 мільярдів євро через опір Бельгії.
  • Бельгія вимагає розподілу ризиків між усіма країнами ЄС, оскільки більшість російських активів розміщені в брюссельському депозитарії Euroclear.

Лідери ЄС на саміті у Брюсселі не змогли погодити "репараційну позику" для України у розмірі 140 мільярдів євро. Бельгія виступила проти кредиту на основі заморожених активів Росії.

Чому ЄС не погодив "репараційний кредит"?

Ці кошти мали б допомогти Україні протистояти російській агресії, особливо на тлі скорочення підтримки з боку США. Однак Бельгія залишилася непохитною у своїй позиції, остерігаючись можливої відповіді Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

 У підсумку на саміті у Брюсселі 26 країн ЄС, оскільки Угорщина очікувано утрималася, доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України". Проте офіційно європейські лідери так і не підтримали надання кредиту на основі російських активів. 

ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах. Росія має негайно припинити війну, 
– лише зазначив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Важливо! У результаті рішення про "репараційний кредит" відклали. Лідери ЄС мають повернутися до нього на саміті 18 грудня. 

Яку позицію займає Бельгія? 

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на саміті продовжував поставив вимогу, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Це стало основною умовою, адже більшість російських активів розміщені в брюссельському депозитарії Euroclear.

Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію, 
– наголосив де Вевер. 

Варто знати! Раніше прем'єр Бельгії також вимагав, щоб інші країни, які тримають заблоковані російські кошти діяли аналогічно з Бельгією у питанні надання позики Україні, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС, за даними джерел, намагалися заспокоїти бельгійського прем’єра. У проєкті документа за підсумками саміту, зокрема, мали зазначити пункт про солідарність і розподіл ризиків. Однак цих запевнень виявилося недостатньо для Бельгії. 

Що говорять в Україні? 

Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт ЄС, наголосив, що Києву ці кошти потрібні вже наступного року, щоб покрити критичні потреби у війні з Росією.

Ми потребуємо цих грошей у 2026 році, і було б краще отримати їх на початку року, але я не впевнений, що це можливо, 
— додав Зеленський.

"Репараційний кредит" Україні: що відомо? 

  • ЄС розглядає можливість надання Україні так званого "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені російські активи. Паралельно Єврокомісія опрацьовує варіант залучення додаткових 25 мільярдів євро з приватних рахунків, розміщених у фінансових установах держав-членів ЄС.

  • Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів діяти без зволікань. Він наголосив, що значна частина цих коштів буде спрямована на закупівлю європейського озброєння для Збройних сил України.

  • Сполучені Штати поки не підтримали ініціативу ЄС, аргументуючи це потенційними ризиками для ринків. Натомість Велика Британія та Канада висловили повну підтримку плану Брюсселя.