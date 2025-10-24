Бельгия заблокировала финансовую поддержку Украины: 140 миллиардов "зависли" в воздухе

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать "репарационный заем" для Украины в размере 140 миллиардов евро. Бельгия выступила против кредита на основе замороженных активов России.

Почему ЕС не согласовал "репарационный кредит"?

Эти средства должны были бы помочь Украине противостоять российской агрессии, особенно на фоне сокращения поддержки со стороны США. Однако Бельгия осталась непреклонной в своей позиции, опасаясь возможного ответа Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

В итоге на саммите в Брюсселе 26 стран ЕС, поскольку Венгрия ожидаемо воздержалась, поручили Еврокомиссии "как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки, исходя из оценки потребностей Украины". Однако официально европейские лидеры так и не поддержали предоставление кредита на основе российских активов.

ЕС остается преданным поддержке финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая помощь в военной и оборонной сферах. Россия должна немедленно прекратить войну,

– только отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Важно! В результате решение о "репарационном кредите" отложили. Лидеры ЕС должны вернуться к нему на саммите 18 декабря.

Какую позицию занимает Бельгия?

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите продолжал требовать, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с предоставлением "репарационного кредита" Украине. Это стало основным условием, ведь большинство российских активов размещены в брюссельском депозитарии Euroclear.

Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,

– подчеркнул де Вевер.

Стоит знать! Ранее премьер Бельгии также требовал, чтобы другие страны, которые держат заблокированные российские средства действовали аналогично с Бельгией в вопросе предоставления займа Украине, пишет "Европейская правда".

Лидеры ЕС, по данным источников, пытались успокоить бельгийского премьера. В проекте документа по итогам саммита, в частности, должны были отметить пункт о солидарности и распределении рисков. Однако этих заверений оказалось недостаточно для Бельгии.

Что говорят в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит ЕС, отметил, что Киеву эти средства нужны уже в следующем году, чтобы покрыть критические потребности в войне с Россией.

Мы нуждаемся в этих деньгах в 2026 году, и было бы лучше получить их в начале года, но я не уверен, что это возможно,

- добавил Зеленский.

"Репарационный кредит" Украине: что известно?