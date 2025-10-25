Укр Рус
25 жовтня, 13:47
"Це єдиний шлях уперед": Фредеріксен назвала термін рішення по "репараційному кредиту"

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Данія підтримує надання Україні "репараційного кредиту" з заморожених російських активів, попри спротив Бельгії та невдале голосування на саміті ЄС 23 жовтня.
  • Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про бажання схвалити рішення до 24 грудня, щоб забезпечити фінансування України в майбутньому.

Данія продовжує підтримувати ініціативу щодо надання Україні "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів. Вона не змінила свою позицію навіть попри спротив Бельгії та невдале голосування з цього питання на саміті ЄС 23 жовтня.

Коли мають ухвалити рішення щодо кредиту? 

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода"

Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні – це єдиний шлях уперед, 
– наголосила прем'єрка Данія, чия країна головує зараз у Раді ЄС. 

Фредеріксен додала, що залишається ще багато питань щодо використання заморожених російських коштів для кредиту Україні, над якими потрібно попрацювати. Є й технічні питання, які потребують відповіді. 

 

Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії 

Але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір. 

На думку прем'єрки Данії, оптимальний термін ухвалення рішення щодо кредиту – до Різдва, тобто до 24 грудня. Це дозволить ЄС забезпечити фінансування України на наступні роки. 

Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, 
– зауважила Фредеріксен. 

Вона підкреслила, що Москва має платити за цю війну. 

Яке рішення ухвалили на саміті ЄС? 

Зауважимо, що на саміт ЄС у Брюсселі 23 жовтня європейські лідери так і не погодили надання Києву "репараційного кредиту" у розмірі 40 мільярдів євро із заморожених активів Кремля, пише Financial Times. Причиною став спротив Бельгії. 

Вони лише доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України" і пообіцяли допомогу. 

ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах, 
– заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Важливо! Лідери ЄС збираються повернутися до рішення про "репараційний кредит" на наступному саміті у грудні. 

Чому Бельгія проти "репараційного кредиту"?

  • Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час саміту наполягав на тому, щоб ЄС рівномірно розподілив між усіма країнами-членами ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Це стало ключовою вимогою, оскільки більшість заморожених російських активів зосереджені в брюссельському депозитарії Euroclear.

  • Раніше Бельгія також наполягала, щоб інші країни, які утримують заблоковані російські кошти, діяли аналогічно щодо надання позики Україні.

  • Лідери ЄС намагаються заспокоїти бельгійського прем’єра. У проєкті підсумкового документа саміту був пункт про солідарність і розподіл ризиків, проте цих гарантій виявилося замало для Бельгії.