"Це єдиний шлях уперед": Фредеріксен назвала термін рішення по "репараційному кредиту"
- Данія підтримує надання Україні "репараційного кредиту" з заморожених російських активів, попри спротив Бельгії та невдале голосування на саміті ЄС 23 жовтня.
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про бажання схвалити рішення до 24 грудня, щоб забезпечити фінансування України в майбутньому.
Данія продовжує підтримувати ініціативу щодо надання Україні "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів. Вона не змінила свою позицію навіть попри спротив Бельгії та невдале голосування з цього питання на саміті ЄС 23 жовтня.
Коли мають ухвалити рішення щодо кредиту?
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Дивіться також ЄС продовжив підтримку України, але є нюанс: які результати саміту в Брюсселі
Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні – це єдиний шлях уперед,
– наголосила прем'єрка Данія, чия країна головує зараз у Раді ЄС.
Фредеріксен додала, що залишається ще багато питань щодо використання заморожених російських коштів для кредиту Україні, над якими потрібно попрацювати. Є й технічні питання, які потребують відповіді.
Але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір.
На думку прем'єрки Данії, оптимальний термін ухвалення рішення щодо кредиту – до Різдва, тобто до 24 грудня. Це дозволить ЄС забезпечити фінансування України на наступні роки.
Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну,
– зауважила Фредеріксен.
Вона підкреслила, що Москва має платити за цю війну.
Яке рішення ухвалили на саміті ЄС?
Зауважимо, що на саміт ЄС у Брюсселі 23 жовтня європейські лідери так і не погодили надання Києву "репараційного кредиту" у розмірі 40 мільярдів євро із заморожених активів Кремля, пише Financial Times. Причиною став спротив Бельгії.
Вони лише доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України" і пообіцяли допомогу.
ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах,
– заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
Важливо! Лідери ЄС збираються повернутися до рішення про "репараційний кредит" на наступному саміті у грудні.
Чому Бельгія проти "репараційного кредиту"?
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час саміту наполягав на тому, щоб ЄС рівномірно розподілив між усіма країнами-членами ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Це стало ключовою вимогою, оскільки більшість заморожених російських активів зосереджені в брюссельському депозитарії Euroclear.
Раніше Бельгія також наполягала, щоб інші країни, які утримують заблоковані російські кошти, діяли аналогічно щодо надання позики Україні.
Лідери ЄС намагаються заспокоїти бельгійського прем’єра. У проєкті підсумкового документа саміту був пункт про солідарність і розподіл ризиків, проте цих гарантій виявилося замало для Бельгії.