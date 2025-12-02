"Репараційний кредит" під загрозою: у ЄС відмовляються виконувати ультиматум Бельгії

Євросоюз прагне переконати Бельгію щодо "репараційної позики" Україні на основі заморожених російських активів, які зберігаються в її депозитарії. Однак європейські уряди відмовляються надавати країні безмежні гарантії по кредиту.

Чому країни відмовляють Бельгії?

Країни звинувачують Брюссель у надмірних вимогах на випадок, якщо Москва подасть до суду через використання її 140 мільярдів євро, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії прем’єр Барт де Вевер висуває жорсткі умови ЄС для використання заморожених російських активів, побоюючись відповіді Москви:

Хоче фінансових гарантій, які перевищують 140 мільярдів євро;

Наполягає, щоб кошти могли бути виплачені за кілька днів у разі потреби;

Прагне, щоб гарантії діяли довше, ніж санкції ЄС проти Росії.

Європейські уряди готові дати гарантії на визначену суму кредиту, але не погоджується на цілковитий карт-бланш.

За словами поінформованих джерел, питання щодо масштабів національних гарантій Бельгії перетворилося на один із найскладніших моментів у переговорах.

Якщо ці гарантії безкінечні та без обмежень, то у що ми тоді вплутуємось?

– зауважив один із дипломатів.

Інший додав що для багатьох європейських країн політично дуже складно надати такі гарантії.

Важливо! Чотири дипломати розповіли виданню, що країни ЄС не можуть прийняти вимоги Бельгії, оскільки у такому випадку їхні фінанси залежатимуть від судових рішень. Відтак вони ризикуватимуть багатомільярдними виплатами навіть після закінчення війни в Україні.

Як у ЄС працюють над "репараційним кредитом"?

Попри спротив Бельгії, Єврокомісія вже майже завершила підготовку юридичної бази для "репараційного кредиту" Україні на основі заблокованих коштів Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила днями, що готова представити пропозицію найближчим часом, пише Bloomberg.

Ми просуваємося у роботі, щоб забезпечити фінансові потреби України. Маємо хороший прогрес і плануємо представити юридичні пропозиції цього тижня,

– зазначила фон дер Ляєн у понеділок.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила розуміння щодо застережень Бельгії та прагнень захистити свої фінанси, проте не вважає, що це має стати на заваді для погодження "репараційної позики".

Я не применшую побоювань Бельгії, але ми можемо їх врахувати, розділити й працювати над життєздатним варіантом,

– наголосила Каллас.

Важливо! Лідери ЄС вирішуватимуть питання щодо використання заморожених активів Росії на зустрічі в середині грудня. Однак аналітики зауважують, що небажання урядів йти на необмежені поступки Бельгії може зірвати переговори.

Яку альтернативу кредиту розглядає ЄС?