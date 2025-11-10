На випадок провалу з Бельгією: ЄС розробляє дві альтернативи фінансування України

Єврокомісії поки так і не вдалося переконати Бельгію щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Тому в ЄС розглядають альтернативні варіанти підтримки Києва.

Які альтернативи пропонує ЄС?

Для забезпечення фінансових потреб України у на 2026 – 2027 роки Брюссель розглядає можливість спільних кредитів країн ЄС і двосторонні позики, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Мільярди для України під питанням: ЄС не може переконати Бельгію

За словами європейських посадовців, у ЄС наразі розглядають кілька можливих варіантів фінансової підтримки України. Основні ініціативи дві:

"репараційний кредит" на основі заморожених активів Росії;

та система європейських позик, за якою члени ЄС братимуть кредити протягом наступних двох років, щоб профінансувати Україну.

Обговорюється також третя альтернатива, але її не розглядають як основну.

Третя модель – двосторонні кредити або допомога Україні від окремих держав-членів ЄС. Проте вона відіграватиме доповнювальну роль,

– розповіли в ЄС.

При цьому у ЄС найбільш вигідною вважають саме ініціативу з "репараційним кредитом" Україні. Вона передбачає, що відсотки за позикою сплачуватися не будуть, на відміну від звичайних кредитів.

Посадовці зазначають, що все має вирішитися на засіданні Європейської ради, яке заплановане у Брюсселі на 18 – 19 грудня. Наразі ж країни блоку обговорюють усі плюси та мінуси різних варіантів.

Переговори з Бельгією про використання російських активів на допомогу Україні тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це має бути можливо,

– зауважив посадовець.

Варто знати! Наразі більшість країн Євросоюзу підтримують "репараційну позику", адже не хочуть збільшувати боргове навантаження на власні бюджети.

Що пропонує Норвегія?

Разом з тим Норвегія пропонує ще одну альтернативу. В Осло розглядають можливість виділення 100 мільярдів євро із Суверенного державного фонду як заставу для надання кредиту Києву, пише The Sunday Times.

За словами видання, у Норвегії вважають, що ці кошти можуть стати гарантією для фінансової підтримки ЄС України.

Ця ідея нібито вже отримала підтримку в парламенті Норвегії, де 4 з 9 політичних партій її схвалили.

Норвегія має зробити свій внесок там, де може. Це відповідально і правильно – виступити гарантом кредиту для України,

– зауважила лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі.

Важливо! Єврокомісія поки не змогла домовитися з бельгійським урядом щодо використання російських активів, заблокованих у фінансових установах країни. Кризова зустріч у п'ятницю, 7 листопада, так і не принесла бажаного компромісу.

Хто не підтримує "репараційний кредит" Україні?