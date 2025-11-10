Укр Рус
10 листопада, 15:18
4

На випадок провалу з Бельгією: ЄС розробляє дві альтернативи фінансування України

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ЄС розглядає можливість спільних кредитів країн ЄС та двосторонніх позик для фінансової підтримки України у 2026 – 2027 роках.
  • Однак ініціативу з "репараційним кредитом" на базі російських коштів вважають найбільш вигідною, оскільки відсотки за позикою не сплачуватимуться, на відміну від звичайних кредитів.

Єврокомісії поки так і не вдалося переконати Бельгію щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Тому в ЄС розглядають альтернативні варіанти підтримки Києва.

Які альтернативи пропонує ЄС? 

Для забезпечення фінансових потреб України у на 2026 – 2027 роки Брюссель розглядає можливість спільних кредитів країн ЄС і двосторонні позики, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду"

За словами європейських посадовців, у ЄС наразі розглядають кілька можливих варіантів фінансової підтримки України. Основні ініціативи дві: 

  • "репараційний кредит" на основі заморожених активів Росії;
  • та система європейських позик, за якою члени ЄС братимуть кредити протягом наступних двох років, щоб профінансувати Україну. 

Обговорюється також третя альтернатива, але її не розглядають як основну. 

Третя модель – двосторонні кредити або допомога Україні від окремих держав-членів ЄС. Проте вона відіграватиме доповнювальну роль, 
– розповіли в ЄС. 

При цьому у ЄС найбільш вигідною вважають саме ініціативу з "репараційним кредитом" Україні. Вона передбачає, що відсотки за позикою сплачуватися не будуть, на відміну від звичайних кредитів.

Посадовці зазначають, що все має вирішитися на засіданні Європейської ради, яке заплановане у Брюсселі на 18 – 19 грудня. Наразі ж країни блоку обговорюють усі плюси та мінуси різних варіантів. 

Переговори з Бельгією про використання російських активів на допомогу Україні тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це має бути можливо, 
– зауважив посадовець. 

Варто знати! Наразі більшість країн Євросоюзу підтримують "репараційну позику", адже не хочуть збільшувати боргове навантаження на власні бюджети. 

Що пропонує Норвегія? 

Разом з тим Норвегія пропонує ще одну альтернативу. В Осло розглядають можливість виділення 100 мільярдів євро із Суверенного державного фонду як заставу для надання кредиту Києву, пише The Sunday Times.

За словами видання, у Норвегії вважають, що ці кошти можуть стати гарантією для фінансової підтримки ЄС України. 

Ця ідея нібито вже отримала підтримку в парламенті Норвегії, де 4 з 9 політичних партій її схвалили.

Норвегія має зробити свій внесок там, де може. Це відповідально і правильно – виступити гарантом кредиту для України,
– зауважила лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі.

Важливо! Єврокомісія поки не змогла домовитися з бельгійським урядом щодо використання російських активів, заблокованих у фінансових установах країни. Кризова зустріч у п'ятницю, 7 листопада, так і не принесла бажаного компромісу.

Хто не підтримує "репараційний кредит" Україні? 

  • За даними італійського видання Corriere della Sera, Італія та Франція дуже обережно підтримують ідею використання заморожених російських активів. Обидві країни побоюються, що в разі рішення міжнародного суду про незаконність такого кроку, їм доведеться нести фінансову відповідальність.

  • Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо чітко заявив, що його країна не підтримає план Євросоюзу щодо спрямування цих коштів на військові потреби України.

  • Фіцо наголосив, що, на його переконання, ці кошти "ніколи не будуть повернуті" і тому Братислава "не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових механізмах", пов’язаних із передачею активів Росії на користь України.