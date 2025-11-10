На випадок провалу з Бельгією: ЄС розробляє дві альтернативи фінансування України
- ЄС розглядає можливість спільних кредитів країн ЄС та двосторонніх позик для фінансової підтримки України у 2026 – 2027 роках.
- Однак ініціативу з "репараційним кредитом" на базі російських коштів вважають найбільш вигідною, оскільки відсотки за позикою не сплачуватимуться, на відміну від звичайних кредитів.
Єврокомісії поки так і не вдалося переконати Бельгію щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Тому в ЄС розглядають альтернативні варіанти підтримки Києва.
Які альтернативи пропонує ЄС?
Для забезпечення фінансових потреб України у на 2026 – 2027 роки Брюссель розглядає можливість спільних кредитів країн ЄС і двосторонні позики, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
За словами європейських посадовців, у ЄС наразі розглядають кілька можливих варіантів фінансової підтримки України. Основні ініціативи дві:
- "репараційний кредит" на основі заморожених активів Росії;
- та система європейських позик, за якою члени ЄС братимуть кредити протягом наступних двох років, щоб профінансувати Україну.
Обговорюється також третя альтернатива, але її не розглядають як основну.
Третя модель – двосторонні кредити або допомога Україні від окремих держав-членів ЄС. Проте вона відіграватиме доповнювальну роль,
– розповіли в ЄС.
При цьому у ЄС найбільш вигідною вважають саме ініціативу з "репараційним кредитом" Україні. Вона передбачає, що відсотки за позикою сплачуватися не будуть, на відміну від звичайних кредитів.
Посадовці зазначають, що все має вирішитися на засіданні Європейської ради, яке заплановане у Брюсселі на 18 – 19 грудня. Наразі ж країни блоку обговорюють усі плюси та мінуси різних варіантів.
Переговори з Бельгією про використання російських активів на допомогу Україні тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це має бути можливо,
– зауважив посадовець.
Варто знати! Наразі більшість країн Євросоюзу підтримують "репараційну позику", адже не хочуть збільшувати боргове навантаження на власні бюджети.
Що пропонує Норвегія?
Разом з тим Норвегія пропонує ще одну альтернативу. В Осло розглядають можливість виділення 100 мільярдів євро із Суверенного державного фонду як заставу для надання кредиту Києву, пише The Sunday Times.
За словами видання, у Норвегії вважають, що ці кошти можуть стати гарантією для фінансової підтримки ЄС України.
Ця ідея нібито вже отримала підтримку в парламенті Норвегії, де 4 з 9 політичних партій її схвалили.
Норвегія має зробити свій внесок там, де може. Це відповідально і правильно – виступити гарантом кредиту для України,
– зауважила лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі.
Важливо! Єврокомісія поки не змогла домовитися з бельгійським урядом щодо використання російських активів, заблокованих у фінансових установах країни. Кризова зустріч у п'ятницю, 7 листопада, так і не принесла бажаного компромісу.
Хто не підтримує "репараційний кредит" Україні?
За даними італійського видання Corriere della Sera, Італія та Франція дуже обережно підтримують ідею використання заморожених російських активів. Обидві країни побоюються, що в разі рішення міжнародного суду про незаконність такого кроку, їм доведеться нести фінансову відповідальність.
Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо чітко заявив, що його країна не підтримає план Євросоюзу щодо спрямування цих коштів на військові потреби України.
Фіцо наголосив, що, на його переконання, ці кошти "ніколи не будуть повернуті" і тому Братислава "не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових механізмах", пов’язаних із передачею активів Росії на користь України.