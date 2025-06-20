Посилення контролю чи крок до ЄС: навіщо створюють реєстр рахунків українців

Україна планує приєднатися до Single Euro Payments Area (SEPA) – зони розрахунків в євро. Але для цього необхідно створити спеціальний реєстр, який до вподоби не всім українцям.

Навіщо створюють реєстр банківських рахунків

Законопроєкт про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб наразі вже перебуває на розгляді Верховної Ради, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

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За словами міністра, законопроєкт про реєстр банківських рахунків українців досить дискусійний в деяких аспектах і місцями складний, проте необхідний.

Якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору,

– заявив Марченко.

Важливо! Українцям, які не мають проблем із законом, реєстр банківських рахунків принесе лише переваги, додав міністр. Зокрема, вони зможуть здійснювати платежі у будь-яку країну ЄС.

Які переваги принесе реєстр банківських рахунків

Марченко додав, що реєстр дозволить також значно спростити розрахунки у євро.

Платежі в євро можна буде здійснювати з України, без необхідності відкривати рахунок в країні ЄС.

Час проведення розрахунків значно скоротиться – до кількох хвилин замість кількох днів.

Платежі у євро будуть здійснюватися без комісій – наразі доводиться додатково платити від 0,7 до 1,5%.

Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей. Але ми маємо бути прозорими й зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях,

– наголосив Марченко.

Варто знати! Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який необхідний для приєднання до SEPA, включатиме відомості про банківські рахунки, цінні папери, електронні гаманці українців, а також дані про їхніх власників та установи, де вони відкриті. Однак відомості не публікуватимуться у відкритому доступі.