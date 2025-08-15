Деякі банки можуть заплатити від 50 гривень за оформлення картки чи реєстрацію в мобільному застосунку. Також у частині з них діє програма "Запроси друга", де можна додатково отримати гроші.

Чому банки платять гроші за реєстрацію?

Банки платять за те, що людина відкриває рахунок і починає користуватися різними послугами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.

Дивіться також Приватизація держбанків: НБУ назвав умови для цього рішення

Це маркетинговий хід для залучення користувачів, але з прямою вигодою для клієнта. Банки, зокрема, платять за реєстрацію задля:

Залучення нових клієнтів;

Створення активної бази користувачів;

Взаємної вигоди.

Скористатися такими пропозиціями можуть лише повнолітні громадяни України. Щоб підтвердити особу, у багатьох випадках знадобиться Дія із активованим Дія.Підпис, аби пройти онлайн-верифікацію без черг і відділень.

Які банки і скільки грошей платять за реєстрацію?

Бонуси за відкриття картки та реєстрацію пропонують:

Monobank – 50 гривень;

Monobank для ФОП – 150 гривень;

Ощадбанк – 50 гривень;

A-Bank – 100 гривень;

Sense Bank – 100 гривень;

ПУМБ – 300 гривень за кредитку та 100 гривень за дебетову;

Таскомбанк – 100 гривень;

Alliance Bank – 100 гривень;

Глобус Банк – 100 гривень;

Izibank – 50 гривень за дебетову та 150 гривень за кредитну;

O.Bank – 300 гривень за запрошення друзів;

Payoneer – 25 доларів за реєстрацію по партнерському посиланню;

Portmone – 30 днів без комісії на оплату рахунків.

Зауважте! Обов’язковою умовою є те, що людина не повинна бути чинним клієнтом банку чи сервісу. Гроші платять лише за першу реєстрацію.