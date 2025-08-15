12 банків платять українцям за реєстрацію: скільки грошей можна заробити
- Банки в Україні пропонують бонуси за реєстрацію: Monobank – 50 гривень, Ощадбанк – 50 гривень, A-Bank – 100 гривень, Sense Bank – 100 гривень, ПУМБ – 300 гривень за кредитку.
- Бонуси діють лише для нових клієнтів, і для верифікації може знадобитися Дія.Підпис.
Деякі банки можуть заплатити від 50 гривень за оформлення картки чи реєстрацію в мобільному застосунку. Також у частині з них діє програма "Запроси друга", де можна додатково отримати гроші.
Чому банки платять гроші за реєстрацію?
Банки платять за те, що людина відкриває рахунок і починає користуватися різними послугами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.
Це маркетинговий хід для залучення користувачів, але з прямою вигодою для клієнта. Банки, зокрема, платять за реєстрацію задля:
- Залучення нових клієнтів;
- Створення активної бази користувачів;
- Взаємної вигоди.
Скористатися такими пропозиціями можуть лише повнолітні громадяни України. Щоб підтвердити особу, у багатьох випадках знадобиться Дія із активованим Дія.Підпис, аби пройти онлайн-верифікацію без черг і відділень.
Які банки і скільки грошей платять за реєстрацію?
Бонуси за відкриття картки та реєстрацію пропонують:
- Monobank – 50 гривень;
- Monobank для ФОП – 150 гривень;
- Ощадбанк – 50 гривень;
- A-Bank – 100 гривень;
- Sense Bank – 100 гривень;
- ПУМБ – 300 гривень за кредитку та 100 гривень за дебетову;
- Таскомбанк – 100 гривень;
- Alliance Bank – 100 гривень;
- Глобус Банк – 100 гривень;
- Izibank – 50 гривень за дебетову та 150 гривень за кредитну;
- O.Bank – 300 гривень за запрошення друзів;
- Payoneer – 25 доларів за реєстрацію по партнерському посиланню;
- Portmone – 30 днів без комісії на оплату рахунків.
Зауважте! Обов’язковою умовою є те, що людина не повинна бути чинним клієнтом банку чи сервісу. Гроші платять лише за першу реєстрацію.
Часті питання
Чому банки платять гроші за реєстрацію нових клієнтів?
Банки платять за реєстрацію нових клієнтів, щоб залучити нових користувачів, створити активну базу користувачів та отримати взаємну вигоду.
Які банки пропонують бонуси за відкриття рахунків і скільки вони платять?
Monobank пропонує 50 гривень, Monobank для ФОП – 150 гривень, Ощадбанк – 50 гривень, A-Bank – 100 гривень, Sense Bank – 100 гривень, ПУМБ – 300 гривень за кредитку та 100 гривень за дебетову, Таскомбанк – 100 гривень, Alliance Bank – 100 гривень, Глобус Банк – 100 гривень, Izibank – 50 гривень за дебетову та 150 гривень за кредитну, O.Bank – 300 гривень за запрошення друзів, Payoneer – 25 доларів за реєстрацію по партнерському посиланню, Portmone – 30 днів без комісії на оплату рахунків.
Які умови для отримання бонусів за реєстрацію у банках?
Обов’язковою умовою для отримання бонусів за реєстрацію є те, що людина не повинна бути чинним клієнтом банку чи сервісу – гроші платять лише за першу реєстрацію. Крім того, скористатися пропозиціями можуть лише повнолітні громадяни України, які можуть підтвердити свою особу через Дія із активованим Дія.Підпис.
Які методи верифікації особи використовуються для отримання бонусів за реєстрацію в банках?
Для отримання бонусів за реєстрацію в банках необхідно підтвердити особу. У багатьох випадках для цього використовується додаток Дія з активованим Дія.Підпис, що дозволяє пройти онлайн-верифікацію без черг і відвідування відділень.