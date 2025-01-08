ПриватБанк утримує лідерство

Найбільші прибутки демонструють державні та іноземні банки, серед яких значно виділяється ПриватБанк. Про це свідчать дані Національного банку України, інформує 24 Канал.

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Лідери банківського сектору:

ПриватБанк — 56,314 мільярда гривень, що становить 43% від загального прибутку банківської системи. Ощадбанк — 12,861 мільярда гривень. Райффайзен Банк — 6,952 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Трійка лідерів становить більш ніж половину (майже 75 мільярда гривень) сукупного прибутку всього банківського сектору.

Перша десятка банків за прибутковістю:

Рейтинг провідних банків України складено відповідно до їхньої прибутковості. Очолює список Укрексімбанк із прибутком 6,029 мільярда гривень. За ним слідують Креді Агріколь Банк з прибутком 5,925 мільярда гривень та ПУМБ з прибутком 5,864 мільярда гривень.

До першої десятки також увійшли Universal Bank з прибутком 5,463 мільярда гривень, Укргазбанк з прибутком 5,037 мільярда гривень, Сітібанк з прибутком 4,535 мільярда гривень та Укрсиббанк з прибутком 4,136 мільярда гривень.



Прибутки українських банків / Інфографіка НБУ

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Прибутки та збитки

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 мільярда гривень, а 11 банків показали збитки на 388 мільйонів гривень.

Важливо. Помітною зміною у фіскальній політиці стало підвищення ставки податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році. Спочатку уряд планував знизити ставку до 25% у 2024 році, однак Верховна Рада вирішила зберегти вищий рівень оподаткування. Отже, у 2025 фінансовому році банки сплачуватимуть податок у розмірі 50%, розрахований на основі їхнього фінансового результату за 2024 рік.