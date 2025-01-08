ПриватБанк удерживает лидерство

Наибольшие прибыли демонстрируют государственные и иностранные банки, среди которых значительно выделяется ПриватБанк. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, информирует 24 Канал.

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Лидеры банковского сектора:

ПриватБанк – 56,314 миллиарда гривен, что составляет 43% от общей прибыли банковской системы. Ощадбанк – 12,861 миллиарда гривен. Райффайзен Банк – 6,952 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Тройка лидеров составляет более половины (почти 75 миллиардов гривен) совокупной прибыли всего банковского сектора.

Первая десятка банков по прибыльности:

Рейтинг ведущих банков Украины составлен в соответствии с их доходностью. Возглавляет список Укрэксимбанк с прибылью 6,029 миллиарда гривен. За ним следуют Креди Агриколь Банк с прибылью 5,925 миллиарда гривен и ПУМБ с прибылью 5,864 миллиарда гривен.

В первую десятку также вошли Universal Bank с прибылью 5,463 миллиарда гривен, Укргазбанк с прибылью 5,037 миллиарда гривен, Ситибанк с прибылью 4,535 миллиарда гривен и Укрсиббанк с прибылью 4,136 миллиарда гривен.



Прибыли украинских банков / Инфографика НБУ

Прибыли и убытки

По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 миллиарда гривен, а 11 банков показали убытки на 388 миллионов гривен.

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Важно. Заметным изменением в фискальной политике стало повышение ставки налога на прибыль банков с 18% до 50% в 2023 году. Сначала правительство планировало снизить ставку до 25% в 2024 году, однако Верховная Рада решила сохранить высокий уровень налогообложения. Итак, в 2025 финансовом году банки будут платить налог в размере 50%, рассчитанный на основе их финансового результата за 2024 год.