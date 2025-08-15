Чому банки платять гроші за реєстрацію?

Банки платять за те, що людина відкриває рахунок і починає користуватися різними послугами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.

Це маркетинговий хід для залучення користувачів, але з прямою вигодою для клієнта. Банки, зокрема, платять за реєстрацію задля:

  • Залучення нових клієнтів;
  • Створення активної бази користувачів;
  • Взаємної вигоди.

Скористатися такими пропозиціями можуть лише повнолітні громадяни України. Щоб підтвердити особу, у багатьох випадках знадобиться Дія із активованим Дія.Підпис, аби пройти онлайн-верифікацію без черг і відділень.

Які банки і скільки грошей платять за реєстрацію?

Бонуси за відкриття картки та реєстрацію пропонують:

  • Monobank – 50 гривень;
  • Monobank для ФОП – 150 гривень;
  • Ощадбанк – 50 гривень;
  • A-Bank – 100 гривень;
  • Sense Bank – 100 гривень;
  • ПУМБ – 300 гривень за кредитку та 100 гривень за дебетову;
  • Таскомбанк – 100 гривень;
  • Alliance Bank – 100 гривень;
  • Глобус Банк – 100 гривень;
  • Izibank – 50 гривень за дебетову та 150 гривень за кредитну;
  • O.Bank – 300 гривень за запрошення друзів;
  • Payoneer – 25 доларів за реєстрацію по партнерському посиланню;
  • Portmone – 30 днів без комісії на оплату рахунків.

Зауважте! Обов’язковою умовою є те, що людина не повинна бути чинним клієнтом банку чи сервісу. Гроші платять лише за першу реєстрацію.