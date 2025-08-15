Чому банки платять гроші за реєстрацію?
Банки платять за те, що людина відкриває рахунок і починає користуватися різними послугами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.
Дивіться також Приватизація держбанків: НБУ назвав умови для цього рішення
Це маркетинговий хід для залучення користувачів, але з прямою вигодою для клієнта. Банки, зокрема, платять за реєстрацію задля:
- Залучення нових клієнтів;
- Створення активної бази користувачів;
- Взаємної вигоди.
Скористатися такими пропозиціями можуть лише повнолітні громадяни України. Щоб підтвердити особу, у багатьох випадках знадобиться Дія із активованим Дія.Підпис, аби пройти онлайн-верифікацію без черг і відділень.
Які банки і скільки грошей платять за реєстрацію?
Бонуси за відкриття картки та реєстрацію пропонують:
- Monobank – 50 гривень;
- Monobank для ФОП – 150 гривень;
- Ощадбанк – 50 гривень;
- A-Bank – 100 гривень;
- Sense Bank – 100 гривень;
- ПУМБ – 300 гривень за кредитку та 100 гривень за дебетову;
- Таскомбанк – 100 гривень;
- Alliance Bank – 100 гривень;
- Глобус Банк – 100 гривень;
- Izibank – 50 гривень за дебетову та 150 гривень за кредитну;
- O.Bank – 300 гривень за запрошення друзів;
- Payoneer – 25 доларів за реєстрацію по партнерському посиланню;
- Portmone – 30 днів без комісії на оплату рахунків.
Зауважте! Обов’язковою умовою є те, що людина не повинна бути чинним клієнтом банку чи сервісу. Гроші платять лише за першу реєстрацію.