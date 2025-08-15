Почему банки платят деньги за регистрацию?

Банки платят за то, что человек открывает счет и начинает пользоваться различными услугами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.

Это маркетинговый ход для привлечения пользователей, но с прямой выгодой для клиента. Банки, в частности, платят за регистрацию для:

Привлечения новых клиентов;

Создания активной базы пользователей;

Взаимной выгоды.

Воспользоваться такими предложениями могут только совершеннолетние граждане Украины. Чтобы подтвердить личность, во многих случаях понадобится Дія с активированным Дія.Підпис, чтобы пройти онлайн-верификацию без очередей и отделений.

Какие банки и сколько денег платят за регистрацию?

Бонусы за открытие карты и регистрацию предлагают:

Monobank – 50 гривен;

Monobank для ФЛП – 150 гривен;

Ощадбанк – 50 гривен;

A-Bank – 100 гривен;

Sense Bank – 100 гривен;

ПУМБ – 300 гривен за кредитку и 100 гривен за дебетовую;

Таскомбанк – 100 гривен;

Alliance Bank – 100 гривен;

Глобус Банк – 100 гривен;

Izibank – 50 гривен за дебетовую и 150 гривен за кредитную;

O.Bank – 300 гривен за приглашение друзей;

Payoneer – 25 долларов за регистрацию по партнерской ссылке;

Portmone – 30 дней без комиссии на оплату счетов.

Обратите внимание! Обязательным условием является то, что человек не должен быть действующим клиентом банка или сервиса. Деньги платят только за первую регистрацию.