Почему банки платят деньги за регистрацию?
Банки платят за то, что человек открывает счет и начинает пользоваться различными услугами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.
Это маркетинговый ход для привлечения пользователей, но с прямой выгодой для клиента. Банки, в частности, платят за регистрацию для:
- Привлечения новых клиентов;
- Создания активной базы пользователей;
- Взаимной выгоды.
Воспользоваться такими предложениями могут только совершеннолетние граждане Украины. Чтобы подтвердить личность, во многих случаях понадобится Дія с активированным Дія.Підпис, чтобы пройти онлайн-верификацию без очередей и отделений.
Какие банки и сколько денег платят за регистрацию?
Бонусы за открытие карты и регистрацию предлагают:
- Monobank – 50 гривен;
- Monobank для ФЛП – 150 гривен;
- Ощадбанк – 50 гривен;
- A-Bank – 100 гривен;
- Sense Bank – 100 гривен;
- ПУМБ – 300 гривен за кредитку и 100 гривен за дебетовую;
- Таскомбанк – 100 гривен;
- Alliance Bank – 100 гривен;
- Глобус Банк – 100 гривен;
- Izibank – 50 гривен за дебетовую и 150 гривен за кредитную;
- O.Bank – 300 гривен за приглашение друзей;
- Payoneer – 25 долларов за регистрацию по партнерской ссылке;
- Portmone – 30 дней без комиссии на оплату счетов.
Обратите внимание! Обязательным условием является то, что человек не должен быть действующим клиентом банка или сервиса. Деньги платят только за первую регистрацию.