Росія вичерпує свій Фонд нацдобробуту: що буде, коли гроші закінчаться
- Росія вичерпує Фонд національного добробуту, залишилось 35 мільярдів доларів. Запасів вистачить до кінця 2025 року.
- Вичерпання резервів може призвести до скорочення витрат на війну, запуску друкарського верстата та інфляції, а також радикального скорочення соціальних витрат.
Резерви Росії поступово тануть. Після цього на росіян чекають збідніння та інфляція.
Яка ситуація з Фондом
Росія вичерпує свій Фонд національного добробуту, яким під час повномасштабного вторгнення компенсують збитки, повідомляє 24 Канал.
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У Фонді залишилося 35 мільярдів доларів, а було понад 100 мільярдів. Запасів фонду, на думку економіста Олега Гетмана, вистачить до кінця 2025 року, можливо до осені. Далі цієї подушки не буде, тож росіяни матимуть такі варіанти:
- Скорочення видатків на війну, чого вони дуже хочуть, оскільки прагнуть досягти тої чи іншої угоди. Росія уже не витягує видатки на війну.
- Запуск друкарського верстата, аби друкувати гроші, оскільки кредити їм ніхто не дає. Винятком є Китай. Це призведе до інфляції, гіперінфляції, збідніння населення Росії.
- Радикальне скорочення витрат на соціальний сектор. Йдеться про медицину, освіту, соціальні програми.
Як добити економіку Росії
Нині, аби добити російську економіку, головне не скасовувати санкції проти країни-агресорки, а ще й посилювати їх. Європа в жодному випадку не буде погоджуватися на авантюри, які пропонує адміністрація американського президента Трампа.
Тоді російська економіка буде гаснути, а у Путіна не буде грошей для того, щоб продовжувати війну. Вже зараз в Росії скорочують виплати за підписання росіянами контрактів з міноборони, а також компенсації за вбитих на війні.
Нагадуємо! Резерви ФНД зараз використовуються, щоб захистити економіку Росії від наслідків війни в Україні. Наповнюється Фонд коштом нафтогазових доходів федерального бюджету. Станом на 11 квітня, ціна на нафту російської марки Urals складала десь 58 доларів, хоча у бюджеті на 2025 рік ціна закладалася на рівні майже 70 доларів.