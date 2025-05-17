Росія вичерпує свій Фонд нацдобробуту: що буде, коли гроші закінчаться

Резерви Росії поступово тануть. Після цього на росіян чекають збідніння та інфляція.

Яка ситуація з Фондом

Росія вичерпує свій Фонд національного добробуту, яким під час повномасштабного вторгнення компенсують збитки, повідомляє 24 Канал.

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У Фонді залишилося 35 мільярдів доларів, а було понад 100 мільярдів. Запасів фонду, на думку економіста Олега Гетмана, вистачить до кінця 2025 року, можливо до осені. Далі цієї подушки не буде, тож росіяни матимуть такі варіанти:

Скорочення видатків на війну, чого вони дуже хочуть, оскільки прагнуть досягти тої чи іншої угоди. Росія уже не витягує видатки на війну.

Запуск друкарського верстата, аби друкувати гроші, оскільки кредити їм ніхто не дає. Винятком є Китай. Це призведе до інфляції, гіперінфляції, збідніння населення Росії.

Радикальне скорочення витрат на соціальний сектор. Йдеться про медицину, освіту, соціальні програми.

Як добити економіку Росії

Нині, аби добити російську економіку, головне не скасовувати санкції проти країни-агресорки, а ще й посилювати їх. Європа в жодному випадку не буде погоджуватися на авантюри, які пропонує адміністрація американського президента Трампа.

Тоді російська економіка буде гаснути, а у Путіна не буде грошей для того, щоб продовжувати війну. Вже зараз в Росії скорочують виплати за підписання росіянами контрактів з міноборони, а також компенсації за вбитих на війні.

Нагадуємо! Резерви ФНД зараз використовуються, щоб захистити економіку Росії від наслідків війни в Україні. Наповнюється Фонд коштом нафтогазових доходів федерального бюджету. Станом на 11 квітня, ціна на нафту російської марки Urals складала десь 58 доларів, хоча у бюджеті на 2025 рік ціна закладалася на рівні майже 70 доларів.