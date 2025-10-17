США та Китай сперечаються щодо постачання рідкісноземельних матеріалів, які критично важливі для виробництва техніки – від мікрохвильовок до винищувачів. Однак війна за рідкісноземи між двома найбільшими економіками світу може вдарити й по Україні, а найбільше – по ЄС.

Чому ЄС постраждає від війни за рідкісноземи?

Останні обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних елементів є частиною ширшої технологічної війни зі США. Обидві сторони вважають, що переможець у ключових галузях, таких як робототехніка, дрони, ШІ, матиме перевагу в економічній конкуренції у наступні 30 років, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Проте, на думку експертів із промисловості та академічної сфери, найбільше втрачають не Китай і не США, а Європа.

Подвійна залежність від американських цифрових сервісів і китайської промисловості з переробки критичних мінералів робить її надзвичайно вразливою,

– зазначає видання.

США з часів Трампа відмовляється від сонячної та вітрової енергетики, але ці технології залишаються ключовими для ЄС. Проте зараз саме Китай домінує у цих секторах, у тому числі у виробництві літій-іонних батарей.

І поки США поступово відновлюють власну індустрію рідкісноземельних елементів, європейські країни не мають таких можливостей.

Брюссель розробив стратегію критичних ресурсів, але спроби використати власні мінерали зіштовхнулися з потужним опором екологічних організацій.

Видання додає, що Євросоюз інвестує у ключові високотехнологічні галузі. Але ці інвестиції мізерні в порівнянні з трильйонами, які Китай та США вливають у сектор.

Якщо Брюссель не мобілізує держави-члени найближчим часом, ЄС ризикує стати постійним прохачем перед Китаєм, США або обома водночас,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! За інформацією FT, Україна теж може постраждати від війни США та Китаю за рідкісноземельні метали. Адже успіхи України у використанні дронів проти Росії, мовляв, майже повністю залежать від електроніки та магнітів з Китаю. Тому наразі Україну хвилює стабільність постачання китайських технологій.

Як росте напруга між США та Китаєм?

США та Китай вже кілька тижнів активно сперечаються через рідкісноземельні метали, сиплють звинуваченнями на адресу один одного, пише Reuters.

Пекін запевняє, що ситуація загострилася після рішенням США розширити список суб'єктів, що обходять експортні обмеження на високотехнологічне обладнання. Вашингтон додав до переліку китайські компанії.

Проте у Вашингтоні переконують, що напруга зросла після запровадження Китаєм контролю над експортом критичних мінералів.

У США попереджають, що експортні обмеження на рідкісноземельні матеріали свідчить про бажання Пекіна захопити владу над глобальними ланцюгами постачання.

Суперечка США та Китаю: що відомо?