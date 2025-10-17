Торговая война США и Китая за редкоземель опасна для ЕС и Украины, – FT
- США и Китай ведут спор о редкоземельных материалах, что может негативно повлиять на ЕС и Украину.
- ЕС зависит от китайской промышленности и американских технологий, что делает его уязвимым во время этой войны.
США и Китай спорят о поставках редкоземельных материалов, которые критически важны для производства техники – от микроволновок до истребителей. Однако война за редкоземель между двумя крупнейшими экономиками мира может ударить и по Украине, а больше всего – по ЕС.
Почему ЕС пострадает от войны за редкоземель?
Последние ограничения Китая на экспорт редкоземельных элементов является частью более широкой технологической войны с США. Обе стороны считают, что победитель в ключевых отраслях, таких как робототехника, дроны, ИИ, будет иметь преимущество в экономической конкуренции в следующие 30 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Однако, по мнению экспертов из промышленности и академической сферы, больше всего теряют не Китай и не США, а Европа.
Двойная зависимость от американских цифровых сервисов и китайской промышленности по переработке критических минералов делает ее чрезвычайно уязвимой,
– отмечает издание.
США со времен Трампа отказывается от солнечной и ветровой энергетики, но эти технологии остаются ключевыми для ЕС. Однако сейчас именно Китай доминирует в этих секторах, в том числе в производстве литий-ионных батарей.
- И пока США постепенно восстанавливают собственную индустрию редкоземельных элементов, европейские страны не имеют таких возможностей.
- Брюссель разработал стратегию критических ресурсов, но попытки использовать собственные минералы столкнулись с мощным сопротивлением экологических организаций.
Издание добавляет, что Евросоюз инвестирует в ключевые высокотехнологичные отрасли. Но эти инвестиции мизерные по сравнению с триллионами, которые Китай и США вливают в сектор.
Если Брюссель не мобилизует государства-члены в ближайшее время, ЕС рискует стать постоянным просителем перед Китаем, США или обоими одновременно,
– говорится в материале.
Важно! По информации FT, Украина тоже может пострадать от войны США и Китая за редкоземельные металлы. Ведь успехи Украины в использовании дронов против России, мол, почти полностью зависят от электроники и магнитов из Китая. Поэтому сейчас Украину волнует стабильность поставок китайских технологий.
Как растет напряжение между США и Китаем?
США и Китай уже несколько недель активно спорят из-за редкоземельных металлов, сыплют обвинениями в адрес друг друга, пишет Reuters.
- Пекин уверяет, что ситуация обострилась после решением США расширить список субъектов, обходящих экспортные ограничения на высокотехнологичное оборудование. Вашингтон добавил в перечень китайские компании.
- Однако в Вашингтоне убеждают, что напряжение возросло после введения Китаем контроля над экспортом критических минералов.
В США предупреждают, что экспортные ограничения на редкоземельные материалы свидетельствует о желании Пекина захватить власть над глобальными цепочками поставок.
Спор США и Китая: что известно?
На прошлой неделе Пекин расширил контроль на 12 из 17 редкоземельных металлов, объяснив это необходимостью защиты национальной безопасности. Теперь под регулирование попадают не только сами металлы, но и технологии, связанные с их добычей и переработкой.
В ответ на эти шаги Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайский импорт. Кроме того, он анонсировал масштабные ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения.
В то же время Вашингтон пытается уменьшить свою критическую зависимость от Пекина в поставках редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства разнообразной техники, в частности военной. В этом контексте Пентагон планирует закупить стратегические минералы примерно на 1 миллиард долларов, чтобы сформировать собственные резервы.