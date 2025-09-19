У Європі знову загострюються проблеми через нестачу рідкісноземельних металів. Компанії змушені зупиняти виробництво через брак постачань з Китаю.

Чому зупиняються виробництва?

За даними Європейської торгової палати, в серпні через дефіцит рідкісноземельних металів у 7 підприємств ЄС призупинили своє виробництво, ще 46 можуть зупинитися у вересні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Перебої з постачанням є найбільшою проблемою для європейських компаній. Ми бачимо певні зрушення, але вони відбуваються надзвичайно повільно,

– заявив представник торгової палати Карло Д’Андреа.

Криза рідкісноземельних металів стала наслідком торгівельної війни США та Китаю. Обидві країни намагалися використати їх як інструмент тиску.

У квітні Пекін запровадив контроль на експорт частини рідкісноземельних матеріалів, після чого експорт різко скоротився і виробники по всьому світу забили на сполох.

Згодом Пекін та Вашингтон досягли домовленостей щодо відновлення експорту цих критично важливих металів, після чого їх постачання зросли до 7 338 тонн – це стало найвищим рівнем з 2012 року.

Однак при цьому європейські компанії скаржаться, що залишаються осторонь цих постачань.

Одні компанії отримують експортні ліцензії за два дні, тоді як інші чекають по два місяці,

– додав Д’Андреа.

Хто вже постраждав від дефіциту металів?

Дефіцит рідкісноземельних металів росте не тільки в Європі. За інформацією The Financial Times, у травні американський автовиробник Ford тимчасово зупиняв виробництво на заводі з випуску позашляховиків у Чикаго через нестачу магнітів.

Тому європейські компанії намагаються знайти альтернативу китайським поставкам:

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz звернувся до британської компанії Rainbow Rare Earths, щоб зарезервувати імпорт рідкісноземельних елементів з її шахти, розташованій у Південній Африці.

А Porsche та інші автовиробники укладають угоди із німецьким виробником магнітів Magnosphere додаткові постачання матеріалів.

Важливо! За оцінками торгівельної палати, до грудня 2025 року ще близько 10 підприємств можуть зупинитися через нестачу рідкісноземельних металів, окрім тих зупинок, що сталися у серпні й очікуються у вересні. Наразі європейські фірми вже подали 141 термінову заявку на постачання з Китаю.

Що відомо про рідкісноземельні метали? Рідкісноземельні матеріали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, які мають унікальні магнітні, електричні та оптичні властивості. Вони широко застосовуються у високотехнологічних галузях: від виробництва акумуляторів і постійних магнітів для електромобілів та вітрових турбін до виготовлення смартфонів, комп’ютерів, лазерів, медичного обладнання та навіть систем навігації й озброєння.

