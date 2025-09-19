Торговая война США и Китая бьет по Европе: останавливаются десятки предприятий
- В Европе обостряются проблемы из-за дефицита редкоземельных металлов, что привело к остановке 7 предприятий в августе, а еще 46 могут остановиться в сентябре.
- Европейские компании ищут альтернативы китайским поставкам редкоземельных металлов из-за сложностей с получением экспортных лицензий.
В Европе снова обостряются проблемы из-за нехватки редкоземельных металлов. Компании вынуждены останавливать производство из-за нехватки поставок из Китая.
Почему останавливаются производства?
По данным Европейской торговой палаты, в августе из-за дефицита редкоземельных металлов в 7 предприятий ЕС приостановили свое производство, еще 46 могут остановиться в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Соглашение о полезных ископаемых: американские инвесторы прибыли на важное месторождение редких металлов
Перебои с поставками является самой большой проблемой для европейских компаний. Мы видим определенные сдвиги, но они происходят чрезвычайно медленно,
– заявил представитель торговой палаты Карло Д'Андреа.
Кризис редкоземельных металлов стал следствием торговой войны США и Китая. Обе страны пытались использовать их как инструмент давления.
- В апреле Пекин ввел контроль на экспорт части редкоземельных материалов, после чего экспорт резко сократился и производители по всему миру забили тревогу.
- Впоследствии Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по восстановлению экспорта этих критически важных металлов, после чего их поставки выросли до 7 338 тонн – это стало самым высоким уровнем с 2012 года.
Однако при этом европейские компании жалуются, что остаются в стороне от этих поставок.
Одни компании получают экспортные лицензии за два дня, тогда как другие ждут по два месяца,
– добавил Д'Андреа.
Кто уже пострадал от дефицита металлов?
Дефицит редкоземельных металлов растет не только в Европе. По информации The Financial Times, в мае американский автопроизводитель Ford временно останавливал производство на заводе по выпуску внедорожников в Чикаго из-за нехватки магнитов.
Поэтому европейские компании пытаются найти альтернативу китайским поставкам:
- Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz обратился к британской компании Rainbow Rare Earths, чтобы зарезервировать импорт редкоземельных элементов из ее шахты, расположенной в Южной Африке.
- А Porsche и другие автопроизводители заключают соглашения с немецким производителем магнитов Magnosphere дополнительные поставки материалов.
Важно! По оценкам торговой палаты, до декабря 2025 года еще около 10 предприятий могут остановиться из-за недостатка редкоземельных металлов, кроме тех остановок, произошедших в августе и ожидаются в сентябре. Сейчас европейские фирмы уже подали 141 срочную заявку на поставку из Китая.
Что известно о редкоземельных металлах?
Редкоземельные материалы (РЗМ) - это группа из 17 химических элементов, которые имеют уникальные магнитные, электрические и оптические свойства. Они широко применяются в высокотехнологичных отраслях: от производства аккумуляторов и постоянных магнитов для электромобилей и ветровых турбин до изготовления смартфонов, компьютеров, лазеров, медицинского оборудования и даже систем навигации и вооружения.
Редкоземельные металлы в споре США и Китая: что известно?
Крупнейшим поставщиком этих материалов в мире является Китай, который контролирует более 80-90% рынка. Запас редкоземельных металлов оценивается в 44 миллиона тонн. Поэтому любые ограничения экспорта РЗМ имеют значительное влияние на глобальные цепи поставок и могут вызвать серьезные перебои в стратегических отраслях экономики.
Однако президент Дональд Трамп заявил, что США имеют значительно более мощные рычаги влияния на Китай. Он подчеркнул, что Америка может использовать эти рычаги в ответ на ограничения Китая по поставкам редкоземельных металлов. Трамп добавил, что США могут ответить запретом на экспорт авиационных деталей и самолетов Boeing.