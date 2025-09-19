В Европе снова обостряются проблемы из-за нехватки редкоземельных металлов. Компании вынуждены останавливать производство из-за нехватки поставок из Китая.

Почему останавливаются производства?

По данным Европейской торговой палаты, в августе из-за дефицита редкоземельных металлов в 7 предприятий ЕС приостановили свое производство, еще 46 могут остановиться в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Перебои с поставками является самой большой проблемой для европейских компаний. Мы видим определенные сдвиги, но они происходят чрезвычайно медленно,

– заявил представитель торговой палаты Карло Д'Андреа.

Кризис редкоземельных металлов стал следствием торговой войны США и Китая. Обе страны пытались использовать их как инструмент давления.

В апреле Пекин ввел контроль на экспорт части редкоземельных материалов, после чего экспорт резко сократился и производители по всему миру забили тревогу.

Впоследствии Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по восстановлению экспорта этих критически важных металлов, после чего их поставки выросли до 7 338 тонн – это стало самым высоким уровнем с 2012 года.

Однако при этом европейские компании жалуются, что остаются в стороне от этих поставок.

Одни компании получают экспортные лицензии за два дня, тогда как другие ждут по два месяца,

– добавил Д'Андреа.

Кто уже пострадал от дефицита металлов?

Дефицит редкоземельных металлов растет не только в Европе. По информации The Financial Times, в мае американский автопроизводитель Ford временно останавливал производство на заводе по выпуску внедорожников в Чикаго из-за нехватки магнитов.

Поэтому европейские компании пытаются найти альтернативу китайским поставкам:

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz обратился к британской компании Rainbow Rare Earths, чтобы зарезервировать импорт редкоземельных элементов из ее шахты, расположенной в Южной Африке.

А Porsche и другие автопроизводители заключают соглашения с немецким производителем магнитов Magnosphere дополнительные поставки материалов.

Важно! По оценкам торговой палаты, до декабря 2025 года еще около 10 предприятий могут остановиться из-за недостатка редкоземельных металлов, кроме тех остановок, произошедших в августе и ожидаются в сентябре. Сейчас европейские фирмы уже подали 141 срочную заявку на поставку из Китая.

Что известно о редкоземельных металлах? Редкоземельные материалы (РЗМ) - это группа из 17 химических элементов, которые имеют уникальные магнитные, электрические и оптические свойства. Они широко применяются в высокотехнологичных отраслях: от производства аккумуляторов и постоянных магнитов для электромобилей и ветровых турбин до изготовления смартфонов, компьютеров, лазеров, медицинского оборудования и даже систем навигации и вооружения.

Редкоземельные металлы в споре США и Китая: что известно?