Запаси газу в Україні збільшуються: як тепла погода рятує українську енергосистему
Джерело:Міненерго
Україна має достатню кількість газу у сховищах на цей опалювальний сезон. Щобільше, станом на зараз, відбувається накопичення додаткових запасів цієї сировини.
Ситуація на ринку газу
У 2023 році споживачі використовують набагато менше газу. Показники споживання зараз зменшились на 13 мільйонів кубометрів на добу.
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У Міненерго кажуть, що скорочення обсягів використаної сировини, це позитивна тенденція. Завдяки накопиченням Україна зможе швидше ставати енергонезалежною.
Це дозволяє активно накопичувати запаси палива у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 мільярдів кубометрів блакитного палива.
– повідомляють у Міненерго
Відповідно до опублікованих даних, зараз енергетичні підприємства працюють у штатному режимі. Україна накопичила достатньо газу та мазуту для нормальної роботи підприємств.
Наразі, українська промисловість виробляє достатньо електроенергії для безперебійного забезпечення споживачів і виробництв. Щобільше, сировина експортується за кордон.
Чи достатньо газу в українських сховищах
Ще на початку жовтня, в українських сховищах знаходилось достатньо газу – 15,75 мільярда кубометрів. Для порівняння, перед тогорічною зимою в Україні було усього 14 мільярдів кубометрів.
Голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов запевнив, що теперішніх запасів газу на опалювальний сезон точно вистачить. Дефіцит потужності енергетичних підприємств на кінець 2023 року не має перевищити 5%.