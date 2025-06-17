На тлі війни в Україні: ринок Росії захопила підробна техніка
- У 2024 році продажі контрафактної електроніки на російських маркетплейсах зменшилися на 10%, але залишаються високими - від 21% до 54% залежно від категорії.
- Найчастіше підробляють продукцію відомих брендів, таких як Apple, Marshall, JBL, а потік контрафакту зріс після початку війни в Україні через дозволений паралельний імпорт.
У 2024 році продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах в середньому зменшилися на 10%. Водночас вони залишаються на високому рівні – від 21% до 54%, залежно від категорії.
Фальсифікат товарів у Росії
Однак у порівнянні з 2023 роком загальний обсяг фальсифікату зменшився на 10%, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.
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Зокрема у деяких категоріях ситуація залишається критичною:
- підробок смартфонів стало 23% замість 31%;
- ноутбуків – 21% замість 30%;
- навушників – 54% замість 69%.
Найчастіше підробляють продукцію відомих брендів, серед яких Apple, Marshall, JBL. Ці товари входять до категорії так званих А-брендів.
У даному сегменті обсяг підробок залишився тим самим. Однак за рахунок зниження частки електроніки популярних марок у продажу товарів В та С-брендів загальна кількість контрафакту скорочується.
Потік контрафакту значно зріс після початку війни в Україні в лютому 2022 року, коли багато популярних брендів пішли з Росії й в країні дозволили паралельний імпорт – ввезення товарів без згоди правовласника,
– пишуть російські медіа.
Цікаво! Тому тепер схеми вигадали такі: або продавці видають підробки за паралельний імпорт, або контрафакт заводиться разом з оригіналом, купленим у різних закордонних постачальників, змішуючись зі справжніми товарами в одній партії.