Фальсификат товаров в России
Однако по сравнению с 2023 годом общий объем фальсификата уменьшился на 10%, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.
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В частности, в некоторых категориях ситуация остается критической:
- подделок смартфонов стало 23% вместо 31%;
- ноутбуков – 21% вместо 30%;
- наушников – 54% вместо 69%.
Чаще всего подделывают продукцию известных брендов, среди которых Apple, Marshall, JBL. Эти товары входят в категорию так называемых А-брендов.
В данном сегменте объем подделок остался прежним. Однако за счет снижения доли электроники популярных марок в продаже товаров В и С-брендов общее количество контрафакта сокращается.
Поток контрафакта значительно вырос после начала войны в Украине в феврале 2022 года, когда многие популярные бренды ушли из России и в стране разрешили параллельный импорт – ввоз товаров без согласия правообладателя,
– пишут российские медиа.
Интересно! Поэтому теперь схемы придумали такие: либо продавцы выдают подделки за параллельный импорт, либо контрафакт заводится вместе с оригиналом, купленным у разных зарубежных поставщиков, смешиваясь с настоящими товарами в одной партии.