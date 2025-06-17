Фальсификат товаров в России

Однако по сравнению с 2023 годом общий объем фальсификата уменьшился на 10%, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

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В частности, в некоторых категориях ситуация остается критической:

подделок смартфонов стало 23% вместо 31%;

ноутбуков – 21% вместо 30%;

наушников – 54% вместо 69%.

Чаще всего подделывают продукцию известных брендов, среди которых Apple, Marshall, JBL. Эти товары входят в категорию так называемых А-брендов.

В данном сегменте объем подделок остался прежним. Однако за счет снижения доли электроники популярных марок в продаже товаров В и С-брендов общее количество контрафакта сокращается.

Поток контрафакта значительно вырос после начала войны в Украине в феврале 2022 года, когда многие популярные бренды ушли из России и в стране разрешили параллельный импорт – ввоз товаров без согласия правообладателя,

– пишут российские медиа.

Интересно! Поэтому теперь схемы придумали такие: либо продавцы выдают подделки за параллельный импорт, либо контрафакт заводится вместе с оригиналом, купленным у разных зарубежных поставщиков, смешиваясь с настоящими товарами в одной партии.