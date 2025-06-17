Фальсифікат товарів у Росії

Однак у порівнянні з 2023 роком загальний обсяг фальсифікату зменшився на 10%, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Зокрема у деяких категоріях ситуація залишається критичною:

підробок смартфонів стало 23% замість 31%;

ноутбуків – 21% замість 30%;

навушників – 54% замість 69%.

Найчастіше підробляють продукцію відомих брендів, серед яких Apple, Marshall, JBL. Ці товари входять до категорії так званих А-брендів.

У даному сегменті обсяг підробок залишився тим самим. Однак за рахунок зниження частки електроніки популярних марок у продажу товарів В та С-брендів загальна кількість контрафакту скорочується.

Потік контрафакту значно зріс після початку війни в Україні в лютому 2022 року, коли багато популярних брендів пішли з Росії й в країні дозволили паралельний імпорт – ввезення товарів без згоди правовласника,

– пишуть російські медіа.

Цікаво! Тому тепер схеми вигадали такі: або продавці видають підробки за паралельний імпорт, або контрафакт заводиться разом з оригіналом, купленим у різних закордонних постачальників, змішуючись зі справжніми товарами в одній партії.