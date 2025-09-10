ЄС не зніме санкції з Абрамовича та Януковича: що у рішенні суду
- Європейський суд відхилив апеляції Віктора Януковича, його сина Олександра та Романа Абрамовича щодо зняття санкцій ЄС.
- Суд визнав дії Януковича такими, що сприяли дестабілізації України, і відзначив його зв'язки з російською владою.
Європейський суд відхилив апеляції Віктора Януковича і Романа Абрамовича про зняття санкцій. Син колишнього українського президента також залишиться під санкціями.
Що відомо про апеляцію Януковича на санкції ЄС?
Колишній президент України у середу, 10 вересня, остаточно програв десятирічну судову боротьбу проти обмежувальних заходів, введених проти нього Євросоюзом, пише 24 Канал з посиланням на Politico.
Янукович наполягав на тому, що санкції ЄС були накладені без наявності кримінальної справи в Україні та "без будь-яких конкретних доказів".
Однак Суд загальної юрисдикції, що входить до складу Суду Європейського Союзу, відхилив його позов.
Важливо! Європейський союз двічі вживав санкційних заходів проти Віктора Януковича: вперше – у 2014 році, а вдруге – у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії.
У своєму рішенні суд зазначив, що дії Януковича на посаді президента України "явно сприяли дестабілізації" країни, а тому включення його до санкційного списку відповідало правовим критеріям ЄС.
У документі також підкреслюється, що колишній президент не зумів "ефективно дистанціюватися від російської влади" і, щобільше, фігурував у плані повалення президента України Володимира Зеленського в березні 2022 року.
Примітно! Аналогічна апеляція російського олігарха Романа Абрамовича також була відхилена.
Під санкціями ЄС перебуває й син політика – Олександр Янукович, чия активна комерційна діяльність в окупованому Росією Донбасі стала підставою для обмежувальних заходів. Його апеляція також була відхилена судом.
Що потрібно знати про санкції ЄС?
ЄС вивчає можливість запровадження нових санкцій проти близько п'яти російських банків та енергетичних компаній. Цей пакет, який буде вже 19-м з початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році, також може стосуватися російських платіжних систем та операторів з кредитних карток, а також криптобірж.
Одночасно з цим Дональд Трамп запропонував ЄС запровадити 100% мита на імпортну продукцію з Китаю та Індії, аби посилити тиск на Росію за її агресію в Україні. Пропозиція Трампа пролунала на тлі розчарування у Білому домі через ускладнення процесу досягнення мирної угоди та через посилення інтенсивності російських авіаударів по Україні.