Новий історичний мінімум: як змінився рівень безробіття в Україні

20 вересня 2023, 10:30
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Джерело:

НБУ

Потреба роботодавців у нових працівниках зросла. У серпні цього року рівень офіційного безробіття в країні впав до рекордного мінімуму.

Рівень безробіття впав

Кількість офіційно безробітних українців впала до 108,7 тисячі, з них 29,9 тисячі – чоловіки та 78,8 тисячі – жінки. Для порівняння рік тому ця цифра становила 278,6 тисячі безробітних.

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Значно зменшилася кількість осіб, які отримують допомогу від держави по безробіттю, з  230,5 до 45,4 тисячі осіб.

Нагадаємо! Таку фінансову допомогу надають не більше ніж протягом 90 днів. Максимальний її розмір становить 6 700 гривень.

З липня по серпень збільшилася кількість відкритих вакансій на 9,9 тисячі, тобто до 47,5 тисячі. Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

НБУ завдяки методології МОП сформував прогноз по безробіттю:

  • у 2022 році – 21,1%;
  • у 2023 році – 19%;
  • у 2024 році – 16,9%;
  • у 2025 році – 14,4%.

Як зміниться мінімальна зарплата у 2024 році

Згідно до Бюджету-2024 року, планується подвійне підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:

  • з 1 січня – 7 100 гривень;
  • з 1 квітня – 8 000 гривень.

Також влада спрогнозувала, що середня зарплата по Україні становитиме – 21 852 гривні. Тоді як рівень безробіття опуститься до 13,4%.

Зверніть увагу! Також зросте прожитковий мінімум, він становитиме 2 920 гривень.

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах