Україна досягнула рекордного мінімуму з безробіття

В Україні суттєво зменшилася кількість непрацевлаштованих осіб, з яких найбільшу кількість становлять жінки. Про те, який розмір виплат вони отримують - читайте далі.

Актуальний рівень безробіття в Україні

Відтак, кількість зареєстрованих безробітних у листопаді скоротилася до 95,4 тисячі осіб, серед яких жінок – 71,4 тисячі. Разом з цим:

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кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття – впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб;

потреба роботодавців у працівниках у листопаді – скоротилась за місяць на 6 тисяч та складає 49,4 тисячі осіб;

навантаження одне вільне місце становить – 2,0 людини.

Що відомо про допомогу з безробіття

За офіційними даними, рік тому в Україні було 239,1 тисячі безробітних.

Фонд загальнообовʼязкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги: з 1000 гривень до 1500 гривень. Водночас ВПО отримуватимуть 2500 гривень.

Потрібно розуміти, що такі виплати призначаються не просто так, їх можуть отримати громадяни, які не набули страховий стаж. Також ці кошти надаються особам, які працювали за останній рік менш ніж 7 місяців.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Станом на зараз максимальна допомога по безробіттю становить – 6 700 гривень, тобто відповідає мінімальній зарплаті в Україні.

Який прогнозується рівень безробіття у 2024 році

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття у 2024 році – складе 18,7%. А також: