Актуальный уровень безработицы в Украине

Следовательно, количество зарегистрированных безработных в ноябре сократилось до 95,4 тысяч человек, среди которых женщин – 71,4 тысячи. Вместе с этим:

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количество лиц, получающих пособие по безработице – упало за год с 89,8 до 39,8 тысяч человек;

потребность работодателей в работниках в ноябре – сократилась за месяц на 6 тысяч и составляет 49,4 тысяч человек;

нагрузка одно свободное место составляет – 2,0 человека.

Обратите внимание! По официальным данным, год назад в Украине было 239,1 тысяч безработных.

Что известно о пособиях по безработице

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия: с 1000 грн. до 1500 грн. В то же время ВПЛ будут получать 2500 гривен.

Нужно понимать, что такие выплаты назначаются не просто так, их могут получить граждане, не получившие страховой стаж. Также эти средства предоставляются лицам, работавшим за последний год менее 7 месяцев.

Обратите внимание! Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

На сегодняшний день максимальная помощь по безработице составляет – 6 700 гривен, то есть соответствует минимальной зарплате в Украине.

Прогнозируемый уровень безработицы в 2024 году

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы в 2024 году – составит 18,7%. А также: