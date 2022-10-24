В Україні на кінець року безробіття становитиме 30%, – Мінекономіки

У Мінекономіки прогнозують, що рівень безробіття в Україні до кінця року становитиме 30%. Однак в уряді працюють над підтримкою малого бізнесу.

Вирішення проблеми з безробіттям є одним з викликів для уряду. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час українсько-німецького економічного форуму.

До теми Рівень бідності в Україні через війну зріс у 10 разів, – Світовий банк

Завдання урядовців – працевлаштувати людей та повернути їх з-за кордону.

Уряд підтримує малий бізнес

Свириденко зазначила, що Кабмін спрямовує зусилля на підтримку малого бізнесу. За словами міністерки, питання працевлаштування має бути покрите опікою держави.

Збереження нормального функціонування економіки – це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги,

– сказала Свириденко.

В Україні потрібно стабілізувати макроекономічну ситуацію. Рівень інфляції складає 24,6%, до кінця року очікують на рівні 30%, а падіння економіки прогнозують на рівні 30%.

Зріс рівень бідності

За розрахунками експертів Світового банку, до кінця 2022 року у бідності житиме 25% населення України. Ба більше, до кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.

Показник у 25% населення більший стосовно минулорічного на понад 2%.