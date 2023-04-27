Інфляція в Україні сповільнюється: це відбувається навіть швидше, ніж очікувалося
В Україні спостерігається зниження інфляції. На це вплинули заходи НБУ щодо підтримки стійкості курсу. Однак ціновий тиск все ще залишається на високому рівні.
Інфляція знижується: що трапилося
Під час брифінгу НБУ з монетарної політики, передає 24 Канал, повідомили, що інфляція з початку року знижується. І це відбувається навіть швидше, ніж очікувалося раніше.
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У березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% в річному вимірі. Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів,
– повідомляє регулятор.
На зниження інфляції вплинули такі чинники:
- поліпшення інфляційних очікувань з початку року на тлі емісійного фінансування,
- зміцнення готівкового курсу гривні,
- підвищення популярності гривневих активів, на що спрямовувалися вжиті НБУ заходи.
Прогноз щодо рівня інфляції / Інфографіка НБУ
Тиск все ще зберігається
Попри те, що інфляція знижується, залишається тиск на виробниці витрати бізнесу. У першу чергу через проблеми із веденням діяльності та налаштуванням логістики під час війни.
До теми Привабливі депозити та нижча інфляція: інтерв'ю з заступником голови НБУ про майбутнє економікиДо речі, згідно з прогнозами НБУ, у 2023 році інфляція знизиться із 18,7% до 14,8%, а в наступні роки – до однознакового рівня. Якщо енергоносії на світовому ринку надалі дешевшатимуть, внутрішній попит буде стриманий, а вплив монетарної політики НБУ зберігатиметься, то інфляція знижуватиметься.
А от на ціновий тиск вплине у майбутньому зменшення безпекових ризиків. За таких умов прогнозується й поліпшення інфляційних очікувань та нарощення пропозиції товарів завдяки відновленню логістики. Відтак вже у 2024 році інфляція може впасти до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.
Пресбрифінг з монетарної політики: дивіться відео