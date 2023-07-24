Найнижчий показник з початку війни: яка в Україні ситуація з цінами та інфляцією

У червні індекс споживчих цін майже не змінився. Все через те, що показник інфляції вперше від початку повномасштабного вторгнення опустився до найнижчого рівня. Відтак чимало цін, як от на деякі продукти чи одяг, почали знижуватися.

Найнижчий показник інфляції з початку війни

Згідно з даними місячного економічного моніторингу, проведеного Інститутом економічних досліджень, ціни у червні залишилися на рівні травня. Але це враховано без підвищення тарифу на електроенергію, який підвищили.

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Ціни залишилися на тому самому рівні через інфляцію в Україні, яка сповільнилася. Зараз показник найнижчий з початку повномасштабного вторгнення – 12,8% порівняно з червнем 2022 року.

Якщо на початку війни у 2022 році індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3 – 4%, то за останні 12 місяців він почав зростати в середньому на 1%.

Це відбувалось через обмежену купівельну спроможність споживачів та стабільний курс гривні, що стримувало зростання цін на імпорт та сприяло зниженню інфляційних очікувань.

На що знижуються ціни

За даними Інституту, індекс споживчих цін зріс на 0,8% у червні. Але на це повпливало те, що зріс тариф на електроенергію.

Для більшості господарств – на 83%,

Для тих, хто споживав понад 250 кіловатів щомісяця – на 57%.

У червні падали ціни на пальне, однак з поверненням у липні довоєнного оподаткування пального все змінилося.

Ціни на крупи та олію у червні теж продовжували знижуватися. Втім м'ясо та м'ясопродукти ростуть надалі високими темпами.

Відбулося сезонне зниження на одяг та взуття.

А от ціни на картоплю почали "лізти" вгору.

Якщо вирахувати зміни щодо цін на світло, то споживча вартість в середньому залишилася незмінною у червні.