Найнижчий показник інфляції з початку війни

Згідно з даними місячного економічного моніторингу, проведеного Інститутом економічних досліджень, ціни у червні залишилися на рівні травня. Але це враховано без підвищення тарифу на електроенергію, який підвищили.

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Важливо! Ціни залишилися на тому самому рівні через інфляцію в Україні, яка сповільнилася. Зараз показник найнижчий з початку повномасштабного вторгнення – 12,8% порівняно з червнем 2022 року.

Якщо на початку війни у 2022 році індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3 – 4%, то за останні 12 місяців він почав зростати в середньому на 1%.

Це відбувалось через обмежену купівельну спроможність споживачів та стабільний курс гривні, що стримувало зростання цін на імпорт та сприяло зниженню інфляційних очікувань.

На що знижуються ціни

За даними Інституту, індекс споживчих цін зріс на 0,8% у червні. Але на це повпливало те, що зріс тариф на електроенергію.

Для більшості господарств – на 83%,

Для тих, хто споживав понад 250 кіловатів щомісяця – на 57%.

Цікаво! Якщо вирахувати зміни щодо цін на світло, то споживча вартість в середньому залишилася незмінною у червні.