Самый низкий показатель инфляции с начала войны

Согласно данным месячного экономического мониторинга, проведенного Институтом экономических исследований, цены в июне остались на уровне мая. Но это учтено без повышения тарифа на электроэнергию.

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Важно! Цены остались на том же уровне из-за замедлившейся инфляции в Украине. Сейчас самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.

Если в начале войны в 2022 году индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев он начал расти в среднем на 1%.

Это происходило из-за ограниченной покупательной способности потребителей и стабильного курса гривни, что сдерживало рост цен на импорт и способствовало снижению инфляционных ожиданий.

На что снижаются цены

По данным Института, индекс потребительских цен вырос на 0,8% в июне. Но на это повлияло то, что вырос тариф на электроэнергию.

Для большинства хозяйств – на 83%,

Для тех, кто потреблял более 250 киловатт ежемесячно – на 57%.

Любопытно! Если вычислить изменения по ценам на свет, потребительская стоимость в среднем осталась неизменной в июне.