Самый низкий показатель инфляции с начала войны
Согласно данным месячного экономического мониторинга, проведенного Институтом экономических исследований, цены в июне остались на уровне мая. Но это учтено без повышения тарифа на электроэнергию.
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Если в начале войны в 2022 году индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев он начал расти в среднем на 1%.
Это происходило из-за ограниченной покупательной способности потребителей и стабильного курса гривни, что сдерживало рост цен на импорт и способствовало снижению инфляционных ожиданий.
На что снижаются цены
По данным Института, индекс потребительских цен вырос на 0,8% в июне. Но на это повлияло то, что вырос тариф на электроэнергию.
- Для большинства хозяйств – на 83%,
- Для тех, кто потреблял более 250 киловатт ежемесячно – на 57%.
- В июне падали цены на горючее, однако с возвращением в июле довоенного налогообложения горючего все изменилось.
- Цены на крупы и подсолнечное масло в июне тоже продолжали снижаться. Впрочем, мясо и мясопродукты растут в дальнейшем высокими темпами.
- Произошло сезонное понижение на одежду и обувь.
- А вот цены на картофель начали "лезть" вверх.