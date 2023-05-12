Зрівняються чи ні: в НБУ розповіли, що буде з депозитними ставками та інфляцією

12 травня 2023, 15:34
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Джерело:

"Громадське радіо"

На сьогодні в українських банках пропонують ставки за депозитами від 12,5% до 16%. Водночас прогноз від НБУ свідчить про те, що вже цього року інфляція в Україні може уповільнитися до 15%.

Чи зрівняється рівень інфляції зі ставками за депозитами 

Як розповідає перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова цілком ймовірно, що ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції й навіть перевищити його.

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Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якийсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить,
– каже заступниця голови Нацбанку.

Інфляція знижуватиметься

Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, Україна увійшла в стійкий дезінфляційний тренд. Це означає, що тепер можна очікувати подальшого зниження темпів зростання цін – рівня інфляції. 

Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі й тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий,
— додає Пишний.

Втім ще у грудні 2022 року НБУ прогнозував, що рівень інфляції становитиме 18,7%. Зараз прогноз переглянули до 15%. 

Прогноз щодо рівня інфляції / Інфографіка НБУ 

Автор: Валерія Городинська