Де найвищі та найнижчі пенсії в Україні

На розмір пенсії впливає розмір колишньої зарплати громадянина, його посада, стаж та стан здоров'я. Сума пенсійних виплат також залежить і від прожиткового мінімуму.

Розмір пенсій в Україні

Відповідно до статистики ПФУ виплати понад 10 000 гривень отримують усього 10,4% пенсіонерів. Найбільше – 29,5% українців мають пенсію у діапазоні від 2 001 до 3 000 гривень. Найменша кількість громадян – 0,6% мають пенсійні виплати до 2 000 гривень.

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Інші пенсіонери отримують такі пенсії:

15% осіб мають від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Зараз в Україні проживає близько 10,6 мільйона пенсіонерів. Середній розмір пенсії станом на 1 жовтня 2023 року становить 5 350,33 гривні.

Де в Україні найвищі пенсії

Оскільки на виплати для пенсіонерів впливає розмір зарплати, регіони, де вона найвища – мають найбільші пенсійні виплати. Згідно зі статистикою, зараз найбагатшими є громадяни з таких регіонів:

у місті Київ середня пенсія складає 7 220 гривень;

Рівненщина – 6 674 гривні;

Донеччина – 612 гривень;

Луганщина – 6 323 гривні;

Дніпровщина – 5 866 гривень.

Найнижчі показники зараз у таких областях: