За рік подорожчав на майже 100 гривень: скільки коштуватиме різдвяний стіл
Джерело:BRDO
Індекс "різдвяного кошика" в Україні змінюється з року в рік. Про те, як зросла ціна на продукти святкового столу у 2023 році та скільки прийдеться заплатити — читайте далі на 24 каналі.
У 2023 році для приготування 12 традиційних страв доведеться закупити продуктів в середньому на 882 гривні.
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Для порівняння, минулого року сума становила 796 гривень. Тобто, вартість різдвяного кошика для українців у 2023 році зросла на 11% у порівнянні із 2022 роком.
На що саме зросли ціни
Цього року спостерігалось поступове зростання цін на свинину та птицю, які станом на кінець року на 11 – 13% дорожче, ніж торік. Також відзначилося подорожчання яєць і молочних продуктів.
Відтак, найбільше в ціні зросли такі товари:
- мед (+29%);
- капуста (+77%);
- риба (короп +32%, оселедець +26%);
- морква (+19%).
Утім, за рік деякі продукти навіть встигли подешевшати, зокрема, мова йде про: гречку (-59%), буряк (-64%) та цибулю (-41%).
Як рахували індекс "Різдвяного кошика"Рахували індекс в розрахунку на інгредієнти, необхідні для приготування традиційних 12 різдвяних страв: куті, узвару, пісних борщу і голубців, тушкованих капусти і квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, маринованого оселедця, пампухів і різдвяного калача і вареників з капустою. За основу експерти BRDO взяли актуальні ціни на продукти у найбільших торговельних мережах України, як от Ашан, Сільпо, Варус.
Як змінювалися ціни на харчі
За даними Держстату, з січня по жовтень 2023 року середні ціни на хліб, свинину та молоко зросли.
- Свинина зі 168 гривень за кілограм зросла до 202 гривень за кілограм.
- Літр молока восени коштував 36,6 гривні, таким чином ціна виросла з січня на понад 2 гривні.
- Сметана з 95 гривень до 100 гривень (ціна за кілограм).
- Риба морожена подорожчала на 6 гривень – до 162 гривень за кілограм.
- Тушки курячі зросли на 10 гривень – до 91 гривні за кілограм